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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجدة الطفل: تلقينا 516 بلاغا لزواج الأطفال.. فيديو

زواج الأطفال
زواج الأطفال

قال صبري عثمان مدير عام خط نجدة الطفل، إنه تم تقديم مشروع قانون لمجلس النواب لتجريم زواج الأطفال عام 2018 ولم يصدق عليه، وبالتالي يفر الجناة من العقاب.

وأضاف صبري عثمان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأى عام" المذاع علي قناة "تن"، أن خط نجدة الطفل يتلقى عددا كبيرا من البلاغات وصلت إلى 8 آلاف بلاغ من تعريض الأطفال للخطر وعنف وإساءة وسوء معاملة، من ضمن هذه البلاغات 516 بلاغا لحالة زواج الأطفال.

 

نجدة الطفل عن واقعة خطوبة طفلين بالحوامدية: العيال بيحبوا بعض.. فيديو

 


علق الدكتور صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، على واقعة خطوبة طفلين بالحوامدية بالجيزة.


وقال "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم": "رصدنا الواقعة عبر السوشيال ميديا، وتم فحص البلاغ والتأكد من صحته"، لافته: "الأهالي يعملون باليومية العادية".


وأشار عثمان إلى أن "الزملاء في لجنة الحماية تحدثوا مع الأهالي وقالوا لهم هذه عاداتنا وتقاليدنا والعيال بيحبوا بعض"، مردفا: "المستوى المادي للأهالي منخفض تماما".


وأوضح الدكتور صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة،: "أبلغنا النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، والشرطة توصلت لهم وتم التحفظ عليهم".

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