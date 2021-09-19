نوار: مبادرة الرئيس السيسي لدعم التشكيليين تعيد الاهتمام بالحركة الفنية

أعرب الفنان التشكيلي الدكتور أحمد نوار، عن سعادته، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجهياته للحكومة لتطوير منظومة دعم وحماية الفنانين والمحاور الخاصة بتحسين معاشات أعضاء النقابات الفنية والتشكيلية، التي تضم الفئات الإبداعية والفنية، وحصر موقفهم التأميني سواء الاجتماعي أو الصحي، إضافة إلى مقترحات إصلاح الإطار التشريعي لتحسين الضمان الاجتماعي ورعاية أعضاء تلك النقابات، فضلا عن جهود توفير مصادر تمويل للمنظومة الجديدة، والاستفادة من التجارب الدولية المماثلة.

أكد نوار في تصريحات خاصة، أنه لأول مرة فى مصر، يقوم رئيس الجمهورية بمبادرة غير مسبوقة، تشمل الفنانين بشكل عام، الذين يمثلون خط الدفاع القوى جدا خلف الجيش المصري، وقيادة الدولة، فالاهتمام بالحركة الفنية والثقافية في مصر فى جميع مجالاتها تعمق الانتماء والولاء، وتعميق للبعد الوطني، وهذه الإجراءات التي وجه بتطبيقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إعلان هام لإعادة الاعتبار لأهمية الفنان التشكيلي، ولا ننسى أن التاريخ المصري سجله الفن التشكيلي على جدران المعابد، والفنان المصري القديم من آلاف السنين، تميز بالفن التشكيلي الذى نراه حتى الآن.



وأضاف نوار أنه هذه المبادرة تحمي الإبداع الفني من الانهيار، واستدعاء الطاقة الإيجابية للمبدعين، وطرد الطاقة السلبية، الأمر الذى من شأنه يعمق الفكر والانتماء للمجتمع، فالفنان هو نبض المجتمع، ومنارة الدولة.



وتمنى الدكتور أحمد نوار من خلال هذه المبادرات من الرئيس عبد الفتاح السيسي التي يوجهها لإحداث نقلة نوعية وحضارية للمجتمع المصري، الاهتمام بالجمعيات الثقافية المصرية المختلفة، وإعادة إحياء الأنشطة الدولية الثقافية خاصة في الفن التشكيلي، التي كان لها دور هاما فى وضع مصر في العالم كله، مثل بينالي القاهرة الدولي للفنون هو معرض شامل لكافة أنواع الفنون «نحت - تصوير - فوتوغرافيا - جرافيك - فيديو - أعمال مركبة – المجسمات»، الذى توقف لمدة 8 سنوات ، وكان يشارك فيه أكثر من 90 دولة من مختلف دول العالم، الذين يعودون إلى أوطانهم ليكونوا سفراء للدولة المصرية هناك، وكذلك بينالي مكتبة الإسكندرية الدولي لكتاب الفنان، وكذلك بينالى القاهرة الدولي للخزف الذى كان يشارك فيه أكثر من 35 دولة من العالم.