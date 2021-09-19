عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

نوار: مبادرة الرئيس السيسي لدعم التشكيليين تعيد الاهتمام بالحركة الفنية

أحمد نوار
أحمد نوار

أعرب الفنان التشكيلي الدكتور أحمد نوار، عن سعادته، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجهياته  للحكومة لتطوير منظومة دعم وحماية الفنانين والمحاور الخاصة بتحسين معاشات أعضاء النقابات الفنية والتشكيلية، التي تضم الفئات الإبداعية والفنية، وحصر موقفهم التأميني سواء الاجتماعي أو الصحي، إضافة إلى مقترحات إصلاح الإطار التشريعي لتحسين الضمان الاجتماعي ورعاية أعضاء تلك النقابات، فضلا عن جهود توفير مصادر تمويل للمنظومة الجديدة، والاستفادة من التجارب الدولية المماثلة.

 

أكد نوار في تصريحات خاصة، أنه لأول مرة فى مصر، يقوم رئيس الجمهورية بمبادرة غير مسبوقة، تشمل الفنانين بشكل عام، الذين يمثلون خط الدفاع القوى جدا خلف الجيش المصري، وقيادة الدولة، فالاهتمام بالحركة الفنية والثقافية في مصر فى جميع مجالاتها تعمق الانتماء والولاء، وتعميق للبعد الوطني، وهذه الإجراءات التي وجه بتطبيقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إعلان هام لإعادة الاعتبار لأهمية الفنان التشكيلي، ولا ننسى أن التاريخ المصري سجله الفن التشكيلي على جدران المعابد، والفنان المصري القديم من آلاف السنين، تميز بالفن التشكيلي الذى نراه حتى الآن.


وأضاف نوار أنه هذه  المبادرة تحمي  الإبداع الفني من الانهيار، واستدعاء الطاقة الإيجابية للمبدعين، وطرد الطاقة السلبية، الأمر الذى من شأنه يعمق الفكر والانتماء للمجتمع، فالفنان هو نبض المجتمع، ومنارة الدولة. 


وتمنى الدكتور أحمد نوار من خلال هذه المبادرات من الرئيس عبد الفتاح السيسي التي يوجهها لإحداث نقلة نوعية وحضارية للمجتمع المصري، الاهتمام بالجمعيات الثقافية المصرية المختلفة، وإعادة إحياء الأنشطة الدولية الثقافية خاصة في الفن التشكيلي، التي كان لها دور هاما فى وضع مصر في العالم كله، مثل بينالي القاهرة الدولي للفنون هو معرض شامل لكافة أنواع الفنون «نحت - تصوير - فوتوغرافيا - جرافيك - فيديو - أعمال مركبة – المجسمات»، الذى توقف لمدة 8 سنوات ، وكان يشارك فيه أكثر من 90 دولة من مختلف دول العالم، الذين يعودون إلى أوطانهم ليكونوا سفراء للدولة المصرية هناك، وكذلك بينالي مكتبة الإسكندرية الدولي لكتاب الفنان، وكذلك بينالى القاهرة الدولي للخزف الذى كان يشارك فيه أكثر من 35 دولة من العالم.

أعرب الفنان التشكيلي الدكتور أحمد نوار الرئيس عبد الفتاح السيسي و وحماية الفنانين النقابات الفنية والتشكيلية مقترحات إصلاح الإطار التشريعي الفنانين بشكل عام

ترشيحاتنا

مصرع فتاة في انهيار جزئي لمنزل بأسيوط

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يقلب الطاولة على فالنسيا ويخطف الفوز

الأوروبيون محبطون وفرنسا غاضبة من أوكوس.. بايدن يتعهد بطمأنة الحلفاء ومواجهة الصين

فضحته كاميرات المراقبة..شاب يدفع سيدة أثناء وقوفها على السلم الكهربائي بـ المترو

للشاب الإماراتي.. 5 سيارات كوبيه موديل 2021| صور

تسريبات تكشف مصير إطلاق سماعات AirPods 3 اللاسلكية هذا العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شريف إكرامي يحرج رمضان صبحي ويكشف عن وجه ابنه في عيد ميلاده

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

تريلا دهست سيارته..مصرع إمام وخطيب مسجد الأرقم بمدينة نصر في حادث مأساوي..شاهد

التنمية المحلية تكشف عن موعد تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية

محكمة أمريكية ترفض دعوى ضد الدكتور حازم الببلاوي

قرار جديد من وزير الأوقاف للشيخ صبري عبادة بعد أزمة مسجد الإسماعيلية

مليار دولار.. بنك مصر يعتزم الحصول على أكبر قرض في تاريخه | تفاصيل

انتظروا تقلبات حادة وسيول .. الأرصاد تكشف ملامح فصل الخريف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال تصوير مسلسل الفرح فرحنا.. أوس أوس يحتفل بعيد زواجه

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

بمشاركة القوات الخاصة| ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى القبرصى بطليموس 2021

انطلق من برج إيفل.. فرنسي يعبر نهر السين على حبل|فيديو وصور

فيديو

مش فوتوشوب.. حقيقة عضلات محمد صلاح المنشارية

محمد هنيدى يرقص على أغنية هابا في برنامج معكم لـ منى الشاذلي..فيديو

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

بمشاركة القوات الخاصة| ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى القبرصى بطليموس 2021

المزيد

ساحة رأي

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

د. وفاء شبارة تكتب: سبتمبر الحيران

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ