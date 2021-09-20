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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يشترط الحصول على 20 مليون جنيه لبيع ناصر ماهر

ناصر ماهر
ناصر ماهر

 كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن إبلاغ مسئولو النادي الأهلي لناصر ماهر صانع ألعاب الفريق بموافقتهم علي بيعه حال وصول عرض بقيمة 20 مليون جنيه خلال فترة الانتقالات الجارية.

 وقال كريم شحاتة في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم "، "شهدت احدي تدريبات الفريق الأخيرة غضب ناصر ماهر بعد استبعاده من التقسيمة ليتحدث معه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ويؤكد له الموافقة علي بيعه حال وصول عرض بقيمة ٢٠ مليون جنيه بعد الإصرار علي الحصول علي ٢٥ مليون في أول الأمر، إلا ان رغبة اللاعب في الرحيل وخروجه من حسابات الجهاز الفني أمور جعلت ادارة الأهلي توافق علي تخفيض المبلغ المطلوب".

 

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بالسوبر

 

استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي  على التشكيل الرئيسي الذي سيخوض به مواجهة طلائع الجيش المقرر لها بعد غد الثلاثاء في بطولة السوبر المصري بإستاد الجيش المصري ببرج العرب، ولا يتبقي سوي مركز وحيد وهو المساك فقط لحسم التشكيل الكامل، حيث سيبدأ بمحمد الشناوي في حراسة المرمي واكرم توفيق وحمدي فتحي ( بدر بانون) وأيمن أشرف وعلي معلول واليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ولويس ميكسيوني ومحمد شريف.

وسيكون على دكة بدلاء الفريق الأحمر في تلك المباراة بعض العناصر التي يراهن موسيماني على تألقها الموسم المقبل مثل أحمد عبدالقادر وعمار حمدي ومحمود كهربا ووليد سليمان وحسام حسن وكرم فؤاد وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأحمر مرانه الرئيسي اليوم بالملعب الفرعي لبرج العرب إستعداداً لمباراة الثلاثاء الذي يراها الجهاز الفني في منتهي الأهمية بهدف تخفيف أحزان جماهيرهم عقب خسارة لقب الدوري.

وعقد بيتسو موسيماني محاضرة مطولة مع لاعبيه في فندق الإقامة بالمعسكر المغلق ببرج العرب تضمنت شرح للطريقه التي سيخوض بها الفريق الأحمر تلك المباراة، وقال موسيماني خلال المحاضرة أن المنافس وهو طلائع الجيش فريق قوي للغاية ونجح في حرمانهم من الفوز في المباريات الأخيرة بالنسخة الأخيرة من الدوري.

وأضاف أنه دون شك هناك عناصر قد تغيرت في الفريق بضم لاعبين جدد لذا يجب أن يفرض الأهلي طريقته عليهم من البداية بالهجوم الضاغط وعدم ترك المساحات للمنافس الذي يجيد لاعبوه تلك النقطة، وشدد انه لن يقبل بأي تهاون من جديد في الفترة المقبلة خاصة في ظل حالة الحزن الجماهيري علي بطولة الدوري الماضية.

الأهلى موسيمانى كهربا النادي الأهلي طاهر محمد طاهر

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