ننفرد بإختيار عصام الحضري لرباعي حراسة مرمي منتخب مصر

استقر عصام الحضري مدرب حراس مرمي منتخب مصر علي رباعي حراسة مرمي الفراعنه خلال المواجهتين المقبلتين أمام ليبيا ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 .

وكشف مصدر أن عصام الحضري استقر علي ضم كلا من محمود جاد ومحمد الشناوى و محمد أبو جبل والهانى سليمان



في سياق أخر أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش القائمة المبدئية لأسماء اللاعبين المحترفين بالخارج الذين سيتم استدعاء عدد منهم للانضمام إلى معسكر المنتخب استعدادًا للقائي منتخب ليبيا ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا لكأس العالم.. والقائمة المبدئية تضم كل من:



محمد صلاح ( ليفربول الانجليزي) ، أحمد حجازي ( الاتحاد السعودي )، أحمد حسن - كوكا- ( كونيا سبور التركي )، محمد النني ( أرسنال الانجليزي)، مصطفى محمد ( جالاطا سراي التركي)، سامي مرسي ( ايبسويتش الانجليزي)، عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني)، احمد ياسر ريان ( ألتاي سبور التركي)، كريم حافظ ( يني مالتيا التركي).