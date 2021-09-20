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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ننفرد بإختيار عصام الحضري لرباعي حراسة مرمي منتخب مصر

عصام الحضري
عصام الحضري

استقر عصام الحضري مدرب حراس مرمي منتخب مصر علي رباعي حراسة مرمي الفراعنه خلال المواجهتين المقبلتين أمام ليبيا ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 . 

وكشف مصدر أن عصام الحضري استقر علي ضم كلا من محمود جاد ومحمد الشناوى و محمد أبو جبل والهانى سليمان 

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كريم حافظ : أدائي اختلف عن السابق .. وفوجئت بدعوتي للمشاركة مع منتخب مصر


في سياق أخر أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش القائمة المبدئية لأسماء اللاعبين المحترفين بالخارج الذين سيتم استدعاء عدد منهم للانضمام إلى معسكر المنتخب استعدادًا للقائي منتخب ليبيا ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا لكأس العالم.. والقائمة المبدئية تضم كل من:

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بعد عجاف البدري .. لماذا خطف عمر مرموش أنظار كيروش فى منتخب مصر


محمد صلاح ( ليفربول الانجليزي) ، أحمد حجازي ( الاتحاد السعودي )، أحمد حسن - كوكا- ( كونيا سبور التركي )، محمد النني ( أرسنال الانجليزي)، مصطفى محمد ( جالاطا سراي التركي)، سامي مرسي ( ايبسويتش الانجليزي)، عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني)، احمد ياسر ريان ( ألتاي سبور التركي)، كريم حافظ ( يني مالتيا التركي).

عصام الحضري منتخب مصر مصر

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