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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بفوز وحيد وخسارتين.. مشوار منتخب مصر في مونديال ليتوانيا لكرة الصالات

منتخب الصالات
منتخب الصالات

شارك منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة بالمجموعة الثانية، في مونديال الصالات الذي يقام بليتوانيا خلال الفترة من 12 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر المقبل 2021.

وقاد منتخب مصر لكرة الصالات فنياً جهاد عرفة المدير الفني لمنتخبنا الوطني لكرة الصالات والدولي السابق وسامح صالح مدربا عاما وياسر عبد الخالق مدرب حراس مرمى ومديرا للمنتخب الاسطورة تامر إسماعيل.

وودع منتخب مصر لكرة الصالات كأس العالم لكرة الصالات بعدما احتل المركز الرابع للمجموعة الثانية بعد الخسارة فى مباراتين وتحقيق الفوز فى لقاء وحيد.

صدى البلد يسلط الضوء على مشوار منتخب مصر لكرة الصالات فى مونديال ليتوانيا.

تواجد منتخب مصر في المجموعة B التي التى أقيمت مبارياتها في مدينة فيلنيوس بليتوانيا.

وخاض منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة ضمن منافسات كأس العالم فى ليتوانيا رفقة منتخبات روسيا وجواتيمالا وأوزبكستان.

وتراجع منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة للمركز 33 عالمياً فى التصنيف الحالي.

فيما حل منتخب جواتيمالا لكرة الصالات فى المركز ال32 عالمياً بفارق نقطة واحدة عن مصر.

بينما تراجع منتخب أوزبكستان لكرة الصالات من ال 24 إلى 29 عالمياً فى التصنيف الحالي.

خسارة فادحة

استهل منتخب مصر لكرة الصالات مبارياته بلقاء منتخب روسيا في إطار المجموعة الثانية التي تضم معهما منتخبي أوزبكستان وجواتيمالا.

وتلقي منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة خسارة فادحة أمام الدب الروسي فى إفتتاحية مبارياته فى مونديال ليتوانيا بنتيجة ٩/ ٠.

إنتصار وحيد

فاز المنتخب الوطني لكرة الصالات على منتخب جواتيمالا 6-3 في الجولة الثانية ضمن المجموعة الثانية لنهائيات كأس العالم التي تقام حاليًا في ليتوانيا .

يودع المونديال

ودع منتخب مصر لكرة الصالات، كأس العالم لكرة الصالات واحتل المركز الرابع للمجموعة الثانية بعد الخسارة أمام نظيره منتخب أوزبكستان بنتيجة 1/2.

واختار الجهاز الفنى لمنتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة قائمة لاعبي فراعنة الصالات في كأس العالم المقرر إقامتها فى  ليتوانيا 2021.

وجاءت قائمة منتخب مصر لكرة الصالات على النحو التالي:

جمال عبد الناصر 
محمود شوبير
أحمد فكري
مصطفى عيد 
عبده الاشول 
عصام علاء 
على رمضان 
محمد سعيد 
طارق شولا 
محمد منصور 
محمد كوكي 
علاء دونجا 
خالد يسري 
عبد الرحمن بودي
صلاح لاحا 
محمد سمكه

الصالات منتخب مصر لكرة الصالات جهاد عرفة منتخب مصر كأس العالم لكرة الصالات صدى البلد

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