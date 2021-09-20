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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. ماذا حدث لقائد دراجة صدمته سيارة مسرعة

سيارة تصدم قائد دراجة
سيارة تصدم قائد دراجة

كشفت لقطات مرعبة لحظة تطاير راكب الدراجة  على ارتفاع 15 قدمًا في الهواء بعد أن صدمته سيارة تسير في الاتجاه الخاطئ حول دوار.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، نجا المصور جاك سكوفيلد ، 27 عاما ، بحياته بعد اصطدامه بسيارة تويوتا ياريس التي بدا أنها قطعت مباشرة عبر ملف صغير في أشبي دي لا زوش ، ليسترشاير يوم الخميس.

تم التقاط الحادث المروع من خلال لقطات كاميرا سيارة للسائق في مكان قريب.

فيما  يظهر مقطع الفيديو سكوفيلد ، من ليدز ، يطير  في الهواء وهو يقود  دراجته ، والتي يقول إنها الآن "محطمة".

وفي النهاية لم يتعرض  لأذى خطير لكنه أصيب برضوض واهتزاز شديد ، وتعهد بالمطالبة بتعويضات عن الدراجة والإصابات وفقدان العمل.

واشارات الصحيفة انه تم إبلاغ الحادث للشرطة من قبل سائق السيارة الذي صدم السيد سكوفيلد.

 

 

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