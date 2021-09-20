بعد صورتها بالهوت شورت.. دنيا بطمة توجه رسالة لجمهورها

تصدرت الفنانة دنيا بطمة، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد ظهورها بالهوت شورت.

ووجهت دنيا بطمة رسالة لجمهورها حيث نشرت صور جديدة من خلال حسابها الرسمي على الانستجرام وعلقت قائلة: “الوحدة غير من جليس السوء الافضل ان تدير ظهرك لمن لا يستحق وجودك في حياته”.

وطرحت المطربة دنيا بطمة أغنية جديدة عبر Youtube، باسم "قنبلة" من كلمات منى الطوير، ألحان د.إبراهيم الدخيل وتوزيع وليد ميمني، وهي من إنتاج الترك للإنتاج الفني.

يذكر أن آخر أعمال دنيا بطمة أغنية "ندمانة"، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات وألحان إيهاب أمير، ومن إخراج زوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك



تنتمي الفنانة دنيا بطمة لعائلة بطمة الفنية المعروفة بالمغرب، فهي ابنة الفنان حميد بطمة، شقيق الراحل العربي بطمة أحد مؤسسي الفرقة المغربية الأسطورية «ناس الغيوان»، والراحل محمد بطمة أحد رموز المجموعة الغنائية الشهيرة.



-دنيا بطمة ابنة عم الفنانة خنساء بطمة والفنان طارق بطمة.

-شاركت دنيا بطمة في النسخة العربية الأولى من برنامج المسابقات الغنائي العالمي «آراب آيدول».

-حصدت على المركز الثاني، إذ كانت تنافس الفنانة المصرية كارمن سليمان التي احتلت المركز الأول.

لقبها السوبر ستار راغب علامة بأميرة «أراب آيدول».

شاركت دنيا بطمة في برنامج «Studio 2M»، أحد أشهر البرامج اكتشاف الأصوات في المغرب، واحتلت مرتبة مشرفة.

أنهت دراستها في مجال السياحة، قبل مشاركتها في البرنامج الشهير «أراب آيدول» عام 2011.

تزوجت من مدير أعمالها محمد الترك، والد المغنية حلا الترك، التي سبق، وأن شاركت في برنامج «أراب جوت تالنت»، عام 2013.

رزقت دنيا بطمة، في عام 2017، بابنتها الأولى، التي أسمتها غزل.