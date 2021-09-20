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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني
نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، تستعد وزارة التربية والتعليم لتفعيله غدا الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر 2021 ، في تمام الساعة الثانية ظهرا 

رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 سيكون هو نفسه رابط نتيجة الثانوية العام 2021 الخاص بالدور الأول

وقال وزير التربية والتعليم أنه بناء على ذلك ، يمكن الوصول إلى رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة من خلال https://g12.emis.gov.eg/

ويمكن اتباع الخطوات التالية للحصول على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة من خلال رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 : 

سيحصل طلاب الدور الثاني للثانوية العامة الذين كانوا راسبين في مادة او اثنين على الاكثر ، على نصف الدرجة الكلية للمادة فقط

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وزير التعليم يعلن موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

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التعليم تنظم تدريبات لـ موجهي ومعلمي 4 ابتدائي قبل بدء العام الدراسي

اما اذا كان الطالب ليس راسبا في الدور الاول ودخل الدور الثاني بسبب تأجيل الامتحانات لعذر قهري مثبت بالأوراق الرسمية المقبولة من الوزارة، ففي هذه الحالة فقط سيحصل هذا الطالب على الدرجة الكلية للمادة في الدور الثاني.

ومن المقرر ان تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خدمة التظلمات لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2021، بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021، لمدة 7 أيام فقط بدءا من اليوم التالي لـ إعلانها.

موعد التنسيق لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2021

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، انه تقررإرجاء إعلان نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2021 ، حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2021 ، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.


وفتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق الالكتروني لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2021 ، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتسجيل الرغبات حتى يوم الاثنين المقبل.

وأوضحت وزارة التعليم العالى أن الحد الأدنى للمجموع لطلاب هذه المرحلة الثالثة هو  205 درجة  بنسبة 50% ، بإجمالي 42065 طالب الشعبة العلمية ، و 24932 طالب للأدبية ، بينما 66997 طالب إجمالي جميع الشعب.

وعلى جانب آخر .. تتعاون وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمساعدة أبنائنا طلاب الدبلومة الأمريكية وبالأخص الحاصلين على شهادة ال ACT لضمان وجود بيانات نجاح متكاملة للطلاب عن طريق التواصل مع مؤسسة ال ACT بالولايات المتحدة.

وقالت وزارة التربية والتعليم : لقد توافقنا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مد فتح باب التنسيق حتى انتهاء قبول كل الطلاب الناجحين بالدبلومة الأمريكية.

ومن المهم ملاحظة أن هذا عام استثنائي نظرًا لوجود ٣ شهادات دولية مختلفة ببيانات مختلفة وتتعاون الوزارتان لتيسير قبول الطلاب رغم أن هذه شهادات دولية وليست مصرية ومسؤولية بياناتها تعود إلى الجهة المانحة وليس إلى وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، ولكننا نتعاون من أجل تيسير قبول أبنائنا الطلاب وسوف يستغرق هذا قرابة الأسبوع حتى ننتهي من تدقيق البيانات وإرسالها لمكتب التنسيق

رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 رابط نتيجة الدور الثاني رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة نتيجة الدور الثاني الدور الثاني نتيجة

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