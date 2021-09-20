مخاطر التثدي عند الرجال وكيفية علاجه جراحيا

صرح الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، أنه يجب على من يرغب في إجراء عملية لعلاج تثدي الرجال أن يكون لديه نظرة واقعية وأن يحدد هدفا واقعيا يمكن تحقيقه وأن يحاول جعل رؤيته تتفق مع رؤية الجراح الذي سيجري له العملية حتى يتمكن من تحقيق نتائج مرضية.

وقال، توجد درجات للتثدي عند الرجال و يشخص الطبيب بناء عليها الحاجة الي الجراحة او لا ، والدرجة الاولي فيها يكون التثدي علي شكل بروز حول الحلمة ولا يمكن تشخيصه بسهولة وينصح الطبيب في هذه المرحلة ببمارسة الرياضة وبعض الادوية، والدرجة الثانية يزداد فيها الانتفاخ حول الحلمة ليصل الي هالة الثدي عند الرجال ولكن لا يلاحظ جلد زائد او ترهلات وفي هذه الدرجة ايضا قد لا يلجأ الطبيب الي الجراحة ولكن ممارسة الرياضة ووصف الادوية او شفط الدهون وذلك بناء علي تشخيص الطبيب.

وأضاف الدكتور محمد عماد، أن الدرجة الثالثة يبدأ الانتفاخ في الظهور حتي عند ارتداء الملابس العادية وليست الضيقة وفي هذه الحالة قد يلجأ الطبيب الي ازالة الانسجة الزائدة بالجراحة، والدرجة الرابعة يكون فيها شكل الثدي عند الرجال اقرب الي شكل ثدي المرأة وفيه يلجأ الطبيب الي الجراحة لازالة الانسجة المتضخمة ولكنه قد يحتاج الي استخدام بعض الادوية في البداية قبل الجراحة لتقليل الانتفاخات.

وتابع أن عملية إزالة التثدى عند الرجال هي عملية جراحية يتم فيها تصغير حجم الثدي وإزالة الترهلات الزائدة منه بحيث يرجع إلى شكله الطبيعي عن طريق التخلص من الأنسجة الليفية أو الدهنية المحاوطة لحلمة الثدي عن طريق عمل أكثر من شق جراحي حول حلمة الثدي، بحيث يتضمن تغيير نمط الحياة إلى نمط حياة صحي وضبط التوازن في مستوى هرمون التستوستيرون في الجسم وممارسة الرياضة.



وأوضح الدكتور محمد عماد الدين، أن مشكلة تثدي الرجال تزيد من فرص الإصابة بالعديد من الأمراض الأخرى، ومن ثم فهو لا يعتبر رفاهية تجميلية بقدر ما يعتبر علاج تثدي الرجال ضرورة علاجية وبالتالي فاللجوء لعمليات إزالة التثدى عند الرجال ليست رفاهية ولكنها علاج ضروري لممارسة الحياة بشكل طبيعى.

وأشار الدكتور محمد عماد الدين، إلى أن مصر من الدول المميزة جدا في جراحات علاج التثدي عند الرجال، فتنتشر هذه الجراحات فيها بصورة كبيرة وبأسعار منخفضة مقارنة بمتوسط الأسعار العالمية، وتعتبر حالة تضخم الثدي عند الرجال حالة مرضية، وتعتبر الجراحة حلاً علاجياً بالدرجة الأولى أكثر منها جراحة تجميلية.