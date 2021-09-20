عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مخاطر التثدي عند الرجال وكيفية علاجه جراحيا

صدى البلد

صرح الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، أنه يجب على من يرغب في إجراء عملية لعلاج تثدي الرجال أن يكون لديه نظرة واقعية وأن يحدد هدفا واقعيا يمكن تحقيقه وأن يحاول جعل رؤيته تتفق مع رؤية الجراح الذي سيجري له العملية حتى يتمكن من تحقيق نتائج مرضية.

وقال، توجد درجات للتثدي عند الرجال و يشخص الطبيب بناء عليها الحاجة الي الجراحة او لا ، والدرجة الاولي فيها يكون التثدي علي شكل بروز حول الحلمة ولا يمكن تشخيصه بسهولة وينصح الطبيب في هذه المرحلة ببمارسة الرياضة وبعض الادوية، والدرجة الثانية يزداد فيها الانتفاخ حول الحلمة ليصل الي هالة الثدي عند الرجال ولكن لا يلاحظ جلد زائد او ترهلات وفي هذه الدرجة ايضا قد لا يلجأ الطبيب الي الجراحة ولكن ممارسة الرياضة ووصف الادوية او شفط الدهون وذلك بناء علي تشخيص الطبيب.

وأضاف الدكتور محمد عماد، أن الدرجة الثالثة يبدأ الانتفاخ في الظهور حتي عند ارتداء الملابس العادية وليست الضيقة وفي هذه الحالة قد يلجأ الطبيب الي ازالة الانسجة الزائدة بالجراحة، والدرجة الرابعة يكون فيها شكل الثدي عند الرجال اقرب الي شكل ثدي المرأة وفيه يلجأ الطبيب الي الجراحة لازالة الانسجة المتضخمة ولكنه قد يحتاج الي استخدام بعض الادوية في البداية قبل الجراحة لتقليل الانتفاخات.

وتابع أن عملية إزالة التثدى عند الرجال هي عملية جراحية يتم فيها  تصغير حجم الثدي وإزالة الترهلات الزائدة منه بحيث يرجع إلى شكله الطبيعي عن طريق التخلص من الأنسجة الليفية أو الدهنية المحاوطة لحلمة الثدي عن طريق عمل  أكثر من شق جراحي حول حلمة الثدي، بحيث يتضمن تغيير نمط الحياة إلى نمط حياة صحي وضبط التوازن في مستوى هرمون التستوستيرون في الجسم وممارسة الرياضة.


وأوضح الدكتور محمد عماد الدين، أن مشكلة تثدي الرجال تزيد من فرص الإصابة بالعديد من الأمراض الأخرى، ومن ثم فهو لا يعتبر رفاهية تجميلية بقدر ما يعتبر علاج تثدي الرجال ضرورة علاجية وبالتالي فاللجوء لعمليات إزالة التثدى عند الرجال ليست رفاهية ولكنها علاج ضروري لممارسة الحياة بشكل طبيعى.

وأشار الدكتور محمد عماد الدين، إلى أن مصر من الدول المميزة جدا في جراحات علاج التثدي عند الرجال، فتنتشر هذه الجراحات فيها بصورة كبيرة وبأسعار منخفضة مقارنة بمتوسط الأسعار العالمية، وتعتبر حالة تضخم الثدي عند الرجال حالة مرضية، وتعتبر الجراحة حلاً علاجياً بالدرجة الأولى أكثر منها جراحة تجميلية.

تثدي الرجل تثدي عند الرجال تثدي الثدي التثدى تثدي الرجال

ترشيحاتنا

مقارنة بين كورولا وجراند سيراتو موديل 2021

هل يجوز الاقتراض للتقديم في جامعة خاصة؟.. الإفتاء تجيب

النيابة تطلب تحليل مخدرات للسائق المتهم بدهس الشيخ هاني الشحات

بدراجة هوائية .. طبيب لبناني يذهب للمستشفى لإجراء عملية ولادة

الوزراء يصدر العدد الثاني من مجلة "آفاق اجتماعية"

الحكومة تدرس مقترحا من شركة صينية لتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد أزمة القيد.. حقيقة إقصاء الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

ننفرد باختيار عصام الحضري لرباعي حراسة مرمي منتخب مصر

سقوط صادم لـ الذهب.. ومفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 20-9-2021

حكم التبرع للأندية الرياضية وإخراج الزكاة لـ الزمالك.. رأي الشرع

كان ماشي عكس.. مفاجأة فى واقعة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

شريف إكرامي يحرج رمضان صبحي ويكشف عن وجه ابنه في عيد ميلاده

شوبير يزف أخبارا سارة لجماهير الأهلى قبل السوبر المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي 2021

خلال تصوير مسلسل الفرح فرحنا.. أوس أوس يحتفل بعيد زواجه

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

بمشاركة القوات الخاصة| ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى القبرصى بطليموس 2021

فيديو

سبب دخول الأب النار .. كتابة ميراث البنات في التركة يثير الجدل

بعد ظهور زوجة حمادة هلال كاشفة الرأس.. نجمات خلعن الحجاب

لا تستسلم.. محمد هنيدي يتحدى فاندام في مصارعة

مش فوتوشوب.. حقيقة عضلات محمد صلاح المنشارية

المزيد

ساحة رأي

إسلام عوض يكتب: الحزام والطريق يغير خارطة تحالفات الكبار

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

د. وفاء شبارة تكتب: سبتمبر الحيران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

اﻟﻤﺰﻳﺪ