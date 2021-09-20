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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طلاب: الجامعات الأهلية توفر لنا كافة المميزات الدولية داخل مصر.. فيديو

صدى البلد

 

تسعى الدولة المصرية إلى تشكيل منظومة تعليمية متكاملة ومتطورة، تتناسب وتتناغم مع احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل، وهو ما يعكسه الحرص على إنشاء الجامعات الأهلية ، من أجل تقديم برامج ومواد تعليمية جديدة ومتطورة ، تهتم بالجانب التكنولوجي والتدريس التطبيقي العملي، وفقًا للمناهج في الجامعات العالمية، بما يساهم في تزويد خريجيها بالمهارات اللازمة لسوق العمل على الصعيدين المحلي والعالمي. 


وفي هذا الإطار، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو سلط خلاله الضوء على جامعة الجلالة، وذلك ضمن سلسلة فيديوهات تحت عنوان "الجامعات الأهلية.. مستقبل بناء الإنسان". 


وأشار الفيديو، إلى أن الدولة حرصت على إنشاء جامعة الجلالة وفق أحدث النظم العالمية، حيث شارك نخبة من كبار الأساتذة من داخل وخارج مصر في وضع المناهج واللوائح التعليمية بها، لتشتمل الجامعة على مختلف المجالات والتخصصات العلمية الجديدة.


وأظهر الفيديو، أن الجامعة حرصت على عقد شراكات واتفاقيات تعاون مع الجامعات العالمية المختلفة ذات المكانة المرموقة، كجامعة هيروشيما اليابانية وجامعة أريزونا الأمريكية، والتي تعد من أكبر الجامعات في أمريكا، وذلك للاستفادة من الخبرات والإمكانيات بها لتوفير برامج دراسية عالمية، بما يضمن مستوى متميز وعالمي من التعليم. 


واستعرض الفيديو  آراء عدد من طلاب جامعة الجلالة، حول أسباب التحاقهم بها، والذين أشادوا بتوجه الدولة نحو إنشاء الجامعات الأهلية بهذا المستوى العالمي، ورحبوا بفكرة أنه يتم منحهم شهادتين عند التخرج واحدة من الجامعة والأخرى من جامعة أريزونا الأمريكية.


وأكد الطلاب ، على أن الجامعة توفر لهم بيئة علمية لا تختلف عن الجامعات العالمية، بالإضافة إلى توفير كورسات وورش عمل أثناء الدراسة مع شركات كبرى لتعزيز الشق العملي في عملية التعلم وتأهيلهم جيداً للالتحاق بسوق العمل المحلي والدولي قبل التخرج، مشددين على أن الجامعة توفر كافة الميزات التي تتوافر بالجامعات الكبرى خارج مصر.

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