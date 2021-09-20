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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الأردن ضيف شرف مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية

بيت السناري
بيت السناري

استقبل بيت السنارى التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، فرقة شباب وشابات السلط للإنشاد الديني بدولة الأردن، وفرقة الروضة وكورال العائلة المقدسة ودنقلا من السودان.


واختارت جمهورية مصر العربية الأردن ضيف شرف في مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، بدورته 14 الاستثنائية للعام 2021، الذي انطلقت فعالياته السبت، بمشاركةٍ عربية وإسلامية ودولية واسعة، وذلك احتفالاً بمئوية الدولة الأردنية.


ويقدم الأردن في المهرجان، فرقة شباب وشابات السلط للإنشاد الديني، التي تقدم اللون الأردني في الإنشاد، إلى جانب مشاركات لفرق إنشاد وموسيقى روحية من جميع الدول المشاركة.


وقالت "العنود أبو حمور" عضو فرقة السلط للإنشاد الديني اننا سعداء كوننا ضيف شرف المهرجان هذا العام، وخصوصا  الاحتفال بمئوية الدولة الأردنية، مؤكدا أن هذا ليس بجديد علي مصر راعية الثقافة والفنون.

وأضافت "العنود" أننا نقدم الأناشيد الدينية بالطابع التراثي الأردني وهذا ما يميز الفرقة، مشيره الي ان الغناء والأناشيد هي الوسيلة الوحيدة التي لا تحتاج لمترجم للتواصل مع الشعوب، واننا جميعا نتغنى بالإله والمدائح النبوية ولكن بتراث الأردن وبطابع مدينه السلط، مؤكده اننا باختلاف أعراقنا والأجناس والديانات فإننا نطلق رسالة سلام من مصر أم الدنيا لكل بلاد العالم .

وأضحت "العنود" أن الفرقة تأسست عام ٢٠٠٧ وتضم منشدين وكورال وعازفين إيقاع وناى وعود.

وأشار الدكتور انتصار عبد الفتاح؛ رئيس ومؤسس مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية إلى أهمية ودور المهرجان في توطيد العلاقات بين الشعوب من خلال الفن، وتحقيق المزيد من التوافق والتعرف على الثقافات المختلفة، وكذلك الحفاظ على التراث المصري الأصيل النابع من قلب المجتمع المصري.


وتشارك  مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي في مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته الرابعة عشر، وذلك في الفترة من 19 إلى 22 سبتمبر 2021 في مقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب.

بيت السناري مكتبة الاسكندرية فرقة شباب وشابات السلط للإنشاد الديني دولة الاردن فرقة الروضة وكورال العائلة المقدسة دنقلا من السودان مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى

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