عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

350 لاعبا ولاعبة من 15 دولة يشاركون في بطولة العالم للرماية أكتوبر المقبل

الرماية
الرماية

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم  للرماية علي الأطباق المروحية التي تستضيفها مصر في الفترة من 11 حتي 18 أكتوبر المقبل عن مشاركة 350 رامي ورامية من 15 دولة عربية وأجنبية.

تحتضن البطولة ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، ويقام حفل افتتاح البطولة يوم الثلاثاء 12 أكتوبر بتنظيم من قبل شركتي "سينرجي" و"تذكرتي".

وتتمثل الدول المشاركة في منافسات البطولة في "مصر، إيطاليا، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، إنجلترا، اسبانيا، البرتغال، الارجنتين، أرمينيا، التشيك، المجر، اليابان، لبنان، سوريا، السعودية".

كشفت اللجنة المنظمة للبطولة أن الاستعدادات لاستضافة البطولة جارية علي قدم وساق من حيث الاطمئنان علي توافر كافة التجهيزات اللوجستية والإدارية، فضلاً عن التنسيق بشأن مراسم استقبال اللاعبين والوفود المشاركة بداية من يوم 10 أكتوبر المقبل.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يعقد اجتماعات دورية مع اللواء حازم حسني رئيس اتحاد الرماية واللجنة المنظمة للبطولة وكافة الأطراف المعنية بمتابعة كل الاستعدادات الخاصة باستضافة البطولة سعياً لمواصلة النجاح والتفوق الذي تحققه الدولة المصرية في استضافة كبرى الفعاليات والبطولات الرياضية الدولية.

 

بطولة العالم للرماية ألعاب أخرى الرماية بطولة الرماية

ترشيحاتنا

برلماني يطالب بـ التبرع لـ الأندية الرياضية.. ويؤكد: دعمها يخرج جيلا محترفا

براءة مسئولين سابقين بالتعليم من تهمة تقاضي مبالغ مالية دون وجه حق

السيسي يؤكد موقف مصر الثابت لدعم التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية

فرمان من طلعت يوسف بشأن رحيل نجوم الإسماعيلي

بالأرقام.. عمرو السولية السلاح الفريد فى تشكيلة النادى الأهلي

تأجيل بطولة كأس "خليجي 25" إلى يناير 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننفرد باختيار عصام الحضري لرباعي حراسة مرمي منتخب مصر

سقوط صادم لـ الذهب.. ومفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 20-9-2021

تحقيقات قضية اسجد للكلب.. الطبيب يروى تفاصيل فيديو 10 دقائق بعيادة العظام

بعد أزمة القيد.. حقيقة إقصاء الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

كان ماشي عكس.. مفاجأة فى واقعة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

شريف إكرامي يحرج رمضان صبحي ويكشف عن وجه ابنه في عيد ميلاده

شوبير يزف أخبارا سارة لجماهير الأهلى قبل السوبر المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل باستا بالخضار.. بالخطوات والصور

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي 2021

خلال تصوير مسلسل الفرح فرحنا.. أوس أوس يحتفل بعيد زواجه

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

فيديو

تريلا دهست سيارته.. ردود فعل غاضبة بعد مصرع إمام مسجد

قوات خاصة تطوق سد النهضة .. ماذا يحدث في إثيوبيا؟

فيديو جراف.. نجوم خرجوا عن صمتهم بعد قرار السيسي بتحسين معيشة الفنانين

سبب دخول الأب النار .. كتابة ميراث البنات في التركة يثير الجدل

المزيد

ساحة رأي

إسلام عوض يكتب: الحزام والطريق يغير خارطة تحالفات الكبار

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

د. وفاء شبارة تكتب: سبتمبر الحيران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

اﻟﻤﺰﻳﺪ