عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: شائعة إهدار أموال الأوقاف لا تصدر إلا من الإخوان الإرهابية

علاء حمدى قريطم،
علاء حمدى قريطم، عضو مجلس النواب

أكد النائب علاء حمدى قريطم، عضو مجلس النواب، أن وزارة الأوقاف حققت نجاحات كبيرة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الحفاظ على أموال الوقف وتنميتها، مؤكداً أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف نجح فى أن يجعل لوزارة الاوقاف العديد من الادوار فى مساندة ودعم النجاحات الكبيرة التى حققها الاقتصاد المصرى من خلال دور وزارة الاوقاف فى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ومساندة مؤسسات التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي ودعم ذوو القدرات الخاصة وتطوير العشوائيات والحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى.


وقال " قريطم " فى بيان، إننا لأول مرة فى تاريخ وزارة الاوقاف نرى مساهمة الوزارة بدعم جميع المبادرات الانسانية والاجتماعية التى يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى وفى مقدمتها المبادرة الرئاسية التاريخية " حياة كريمة " والتى ستغير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية ل 58 مليون مواطن يقطنون الريف والقرى المصرية على مستوى الجمهورية مؤكداً ان الاتهامات والاكاذيب والاشاعات التى تم بثها بان وزارة الاوقاف تبدد أموال الوقف فى مشروعات ليس لها اى جدوى لاأساس لها على ارض الواقع.

 

txt

الحكومة تنفي إهدار أموال الأوقاف في تنفيذ مشروعات بدون جدوى

txt

وزير الأوقاف في خطبة الجمعة: تطهير الترع والمصارف حث عليها النبي .. ومن قتل أثناء استرداد أموال الدولة شهيد

 
وقال النائب إن هذه الاكاذيب والاشاعات اعتادت الالة الاعلامية والكتائب الالكترونية من التنظيمات والجماعات والتيارات الارهابية وفى مقدمتها جماعة الاخوان الارهابية على بثها ضد وزارة الاوقاف خاصة بعد النجاحات غير المسبوقة التى حققها الدكتور محمد مختار جمعة فى تحرير المساجد ومنابرها من جميع ماكانوا يدعون أنهم أئمة ودعاة الحق وهم فى واقع الامر كانوا يستغلون المساجد ومنابرها لاهدافهم الشيطانية والارهابية موجهاً تحية تقدير واحترام للمركز الاعلامى لمجلس الوزراء الذى كشف عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إهدار أموال الأوقاف لتنفيذ مشروعات بلا جدوى بموجب قانون "صندوق الوقف الخيري" فقد تواصل المركز الاعلامى لمجلس الوزراء مع مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإهدار أموال الأوقاف لتنفيذ مشروعات لا جدوى منها بموجب قانون "صندوق الوقف الخيري",

 

 وشددت وزارة الاوقاف على أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن إهدارها أو المساس بها، وتخضع لرقابة كافة الأجهزة الرقابية والمحاسبية بالدولة، ويتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها، مُشيرةً إلى أن الصندوق يهدف إلى ضمان حسن استثمار  فوائض ريع الوقف وتنميتها، لتحقيق أعلى عائد منها على أسس شرعية واقتصادية سليمة، وتوجيهها لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية، إلى جانب المساهمة في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، وكذلك المساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، بما يسهم في خدمة المجتمع وفقاً للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشؤون الوقف.

 


وتجدر الاشارة  إلى أن صندوق الوقف الخيري يهدف الى تشجيع ودعم نظام الاستثمار الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، وأبرزها: نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج، وإقامة مشروعات خدمية وتنموية وتعليمية، وكافة المشروعات التي تسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة، والمساهمة في تطوير العشوائيات، إلى جانب المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى، وكذلك المساهمة في الحالات الأولَى بالرعاية، ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً على عرض وزير الأوقاف بصفته، وذلك فضلاً عن أن الصندوق لم يبدأ عمله حتى تاريخه، ومازالت لائحته التنفيذية قيد الإعداد.

علاء حمدي قريطم مجلس النواب وزارة الأوقاف السيسي الأوقاف محمد مختار جمعة

ترشيحاتنا

كالمومياء.. الإكزيما تدمر جسد رضيع وتجبر عائلته على لفه بالضمادات|صور

طب المسنين: من المتوقع وجود بليون ونصف مريض زهايمر بحلول عام 2050

فيديو يكشف الكثير عن أداء كاديلاك CT5-V بلاكوينج.. تفاصيل

حكم تارك الزكاة جحودا وعقوبة تاركها في الدنيا والآخرة

ببطارية كبيرة وسعر منافس.. أوبو تطلق رسميًا هاتفها Oppo A16 في الهند

8 أعراض تدل على أنك مصاب بالعين.. اعرفها وطرق علاجها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.. صدى البلد تستعرض بنود قانون العمل الجديد

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

مثل فتاة سيتي ستارز|انتحار طالب بـ الطب من أعلى مبنى جامعة بأكتوبر

ألف مليون سلامة .. خالد الغندور يدعو لـ مرتضى منصور

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

شكراً وأنا آسف.. قصة انتحار طالب الطب بأكتوبر

بالفيديو.. اللقطات الأولى من حادث أتوبيس الإسكندرية الصحراوي

اختلت عجلة القيادة من السائق.. شاهد عيان يروي تفاصيل حادث طريق الإسكندرية الصحراوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنصرية الشرطة.. شاهد تلميذ يتعرض للخنق على يد ضابط في وضح النهار|فيديو

سقطت على وجهها.. مراسلة BBC تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب كلب|فيديو

اللقاح في طبق سلطة.. علماء يعملون على استبدال الحقن بخضروات كورونا|صور

أبطال "100 وش" يهنئون صناع فيلم عروستي بالعرض الخاص .. صور

فيديو

عصابة.. 6 سيدات سرقن محل مجوهرات في الفيوم.. ما القصة.. فيديو

لص مدينة نصر الأنيق.. هكذا استغل ضحاياه وحيلة من الشرطة لضبطه

بعد قرار تغريمه.. أحمد سعد يكشف موعد طرح كليب "ع الدوغرى"

صفقة تحولت لصفعة.. مواصفات الغواصات النووية الجديدة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

إسلام عوض يكتب: الحزام والطريق يغير خارطة تحالفات الكبار

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ