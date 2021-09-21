برلمانى: شائعة إهدار أموال الأوقاف لا تصدر إلا من الإخوان الإرهابية

أكد النائب علاء حمدى قريطم، عضو مجلس النواب، أن وزارة الأوقاف حققت نجاحات كبيرة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الحفاظ على أموال الوقف وتنميتها، مؤكداً أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف نجح فى أن يجعل لوزارة الاوقاف العديد من الادوار فى مساندة ودعم النجاحات الكبيرة التى حققها الاقتصاد المصرى من خلال دور وزارة الاوقاف فى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ومساندة مؤسسات التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي ودعم ذوو القدرات الخاصة وتطوير العشوائيات والحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى.



وقال " قريطم " فى بيان، إننا لأول مرة فى تاريخ وزارة الاوقاف نرى مساهمة الوزارة بدعم جميع المبادرات الانسانية والاجتماعية التى يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى وفى مقدمتها المبادرة الرئاسية التاريخية " حياة كريمة " والتى ستغير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية ل 58 مليون مواطن يقطنون الريف والقرى المصرية على مستوى الجمهورية مؤكداً ان الاتهامات والاكاذيب والاشاعات التى تم بثها بان وزارة الاوقاف تبدد أموال الوقف فى مشروعات ليس لها اى جدوى لاأساس لها على ارض الواقع.



وقال النائب إن هذه الاكاذيب والاشاعات اعتادت الالة الاعلامية والكتائب الالكترونية من التنظيمات والجماعات والتيارات الارهابية وفى مقدمتها جماعة الاخوان الارهابية على بثها ضد وزارة الاوقاف خاصة بعد النجاحات غير المسبوقة التى حققها الدكتور محمد مختار جمعة فى تحرير المساجد ومنابرها من جميع ماكانوا يدعون أنهم أئمة ودعاة الحق وهم فى واقع الامر كانوا يستغلون المساجد ومنابرها لاهدافهم الشيطانية والارهابية موجهاً تحية تقدير واحترام للمركز الاعلامى لمجلس الوزراء الذى كشف عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إهدار أموال الأوقاف لتنفيذ مشروعات بلا جدوى بموجب قانون "صندوق الوقف الخيري" فقد تواصل المركز الاعلامى لمجلس الوزراء مع مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإهدار أموال الأوقاف لتنفيذ مشروعات لا جدوى منها بموجب قانون "صندوق الوقف الخيري",

وشددت وزارة الاوقاف على أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن إهدارها أو المساس بها، وتخضع لرقابة كافة الأجهزة الرقابية والمحاسبية بالدولة، ويتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها، مُشيرةً إلى أن الصندوق يهدف إلى ضمان حسن استثمار فوائض ريع الوقف وتنميتها، لتحقيق أعلى عائد منها على أسس شرعية واقتصادية سليمة، وتوجيهها لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية، إلى جانب المساهمة في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، وكذلك المساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، بما يسهم في خدمة المجتمع وفقاً للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشؤون الوقف.



وتجدر الاشارة إلى أن صندوق الوقف الخيري يهدف الى تشجيع ودعم نظام الاستثمار الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، وأبرزها: نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج، وإقامة مشروعات خدمية وتنموية وتعليمية، وكافة المشروعات التي تسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة، والمساهمة في تطوير العشوائيات، إلى جانب المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى، وكذلك المساهمة في الحالات الأولَى بالرعاية، ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً على عرض وزير الأوقاف بصفته، وذلك فضلاً عن أن الصندوق لم يبدأ عمله حتى تاريخه، ومازالت لائحته التنفيذية قيد الإعداد.