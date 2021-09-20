رئيس جامعة الفيوم يناقش أهمية دور العمل الاجتماعي في احتواء خطر كورونا

شارك الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ورئيس مجلس إدارة المجلس العربي للخدمة الاجتماعية، و الدكتور زينب الباهي، عميد كلية الخدمة الاجتماعية والأمين العام للمجلس العربي للخدمة الاجتماعية، في الاجتماع التشاوري لرؤساء ومدراء المجالس التابعة لاتحاد الجامعات العربية وذلك عبر منصة Zoom والذي تم عقده بالأردن.



صرح الدكتور محمد سعيد أبو الغار أن الاجتماع ، جاء في إطار استضافة جامعة الفيوم للمجلس العربي للخدمة الاجتماعية وهو أحد المجالس التابعة لاتحاد الجامعات العربية، حيث هدف الاجتماع إلى التباحث حول الأدوار المتعلقة بالمجالس وأنشطتها الأساسية والتحديات التي قد تواجهها وإيجاد حلول لها بالإضافة إلى تفعيل دور أعضاء إدارة المجالس.



وأشارت الدكتورة زينب الباهي أن أنشطة المجلس العربي للخدمة الاجتماعية ومقره جامعة الفيوم تتضمن تنظيم مؤتمرات العمل الاجتماعي على مستوى العالم العربي، وتنظيم الدورات التدريبية لتنمية قدرات مهنيي الخدمة الاجتماعية على صعيد العالم العربي، وتبادل الخبرات الأكاديمية والممارسة، والتمثيل مع منظمات العمل الاجتماعي على مستوى العالم.



وأضافت الباهى أن جامعة الفيوم شاركت في المؤتمر العلمي العربي تحت عنوان:- (تحديات مهنيي العمل الاجتماعي في مواجهة وباء كورونا المستجد) ، والذي أقيم بالتعاون بين جمعية الخدمة الاجتماعية باتحاد الجامعات العربية وجامعة الفيوم والجامعة الحديثة للإدارة والعلوم والمجلس العربي للخدمة الاجتماعية.



كما أن المؤتمر قد جاء تزامنًا مع بداية الموجة الرابعة من وباء (كوفيد- ١٩) والذي يجتاح العالم وذلك للتأكيد على أهمية دور العمل الاجتماعي في احتواء هذا الخطر العالمي لما تناوله المؤتمر من محاور بشأن تلك القضية شملت التحديات التدريبية والتوظيف والقوانين بالإضافة لتحديات المبادئ الأخلاقية للعمل المهني الاجتماعي، وإلقاء الضوء على التحديات التي ستواجه مهنيي العمل الاجتماعي في مواجهة وباء كورونا المستجد.