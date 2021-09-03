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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة الفيوم: بدء المرحلة الثانية من توفير لقاح فيروس كورونا

الدكتور محمد سعيد
الدكتور محمد سعيد أبو الغار،رئيس جامعة الفيوم

 

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قال أ.د محمد سعيد أبو الغار رئيس جامعة الفيوم، إنه تم تخصيص الدور الأول بمبنى الجراحة التخصصي بالمستشفى الجامعي (داخل الحرم الجامعي) لتلقي اللقاح، مؤكدًا أنه يجب على السادة مستحقي اللقاح التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل علي وزارة الصحة والسكان https://www.egcovac.mohp.gov.eg/#/home.

 

وأضاف أبو الغار أن هناك فريق عمل يتابع ويشرف على متابعة اللقاحات  ،  يضم أ.د ياسر حتاتة، عميد كلية الطب، وأ.د رانيا أبو السعود، عميد كلية الحاسبات والمعلومات والمدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، وأ.د محمد محمد صفاء الدين، مدير عام المستشفيات الجامعية، وبالتعاون مع د. حاتم جمال وكيل مديرية الصحة والسكان بالفيوم.


وأشار رئيس جامعة الفيوم، إلى أنه يجب على السادة مستحقي اللقاح اختيار محافظة الفيوم في خطوات التسجيل في الجزء الخاص بالمحافظة، واختيار جامعة الفيوم في القسم/المركز الذي ترغب بالحصول على اللقاح به، وأن يتواجدوا بمقر الحملة ومعهم أصل بطاقة الرقم القومي وكذا رقم طلب اللقاح الوارد للسادة المسجلين من وزارة الصحة.

الجدير بالذكر، أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لإعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين؛ حيث تم الانتهاء من إعطاء جرعتي لقاح المرحلة الأولى يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/٢.

 

 

جامعة الفيوم المرحلة الثانية لقاح فيروس كورونا المستجد

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