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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحبس 3 أشهر لـ "سيدة المحكمة" مع إيقاف التنفيذ ورفض الدعوى المدنية

سيدة المحكمة
سيدة المحكمة

قضت محكمة جنح مستأنف النزهة المنعقدة في العباسية، بقبول استئناف النيابة العامة والمتهمة شكلا وفي الموضع وبإجماع الأراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بمعاقبة المتهمة نهى الإمام بالحبس لمدة 3 اشهر، مع إقاف التنفيذ ورفض الدعوى المدنية.  

 

وقدم نادر نوري محامي المقدم وليد عسل، خلال انعقاد الجلسة الماضية بمحكمة جنح مستأنف النزهة، ما يقرب من 14 حافظة مستندات تحتوي على نصوص القضية وتفنيد الحكم.

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وقضت المحكمة ببراءة المستشارة نهي الإمام سيدة المحكمة بعد أن دافع موكلها بانتفاء القصد الجنائي، وانتفاء وجود حالة من حالات التلبس وبطلان التقرير الفني وتناقضه مع الدليل القولي، وكيدية الاتهام وتلفيقه.

وشدد الدفاع ، على ما يراه بأن "نهى" سيدة المحكمة لم تُعامل المُعاملة الأمثل التي تليق بسيدة مصرية، ورد على اتهامها بتصوير موظفي النيابة قائلاً :"لماذا لم يشتكي أحد؟"، مؤكداً على أنه لا عقوبة بدون نص،  وليس هناك ما يجرم ما قامت به، مُشدداً على ما يراه بأن التصوير ممنوع فإن الضابط لم يمنع تصوير الواقعة، ولم يثبت ضرر بسبب التصوير ولم يأتي أحد ليقول إنه تضرر مما حدث.

وقرر النائب العام ، بإحالة سيدة المحكمة - وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول بسبب تأديته وظيفته  وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

وانتهت تحقيقات "النيابة العامة" ، إلى تعدي المتهمة "سيدة المحكمة" على "قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة" بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي.

هذا، وكانت "النيابة العامة" قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعدى المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة فى استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.

وكانت "النيابة العامة" قد فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.

وعلى ذلك فقد ارتأت "النيابة العامة" كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.

محكمة جنح مستأنف النزهة النيابة العامة براءة المستشارة نهى الإمام سيدة المحكمة

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