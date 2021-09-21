بعد الفوز بثقة البرلمان.. انقطاع الكهرباء يعرقل جلسة إعلان حكومة لبنان الجديدة.. ميقاتي يتلو أولى خطاباته في ضوء شمعة.. رئيس الوزراء الملياردير يتعهد بإنهاء الفقر والاحتلال الإسرائيلي

بعد فوز الحكومة بالثقة.. رئيس وزراء لبنان الجديد:

من قلب معاناة بيروت ... حكومتنا خرجت لتضيء شمعة في هذا الظلام

سنواصل العمل من أجل انهاء احتلال اسرائيل لـ مزارع شبعا

على استعداد للتعاون مع سوريا وأي شخص من أجل مصلحة لبنان باستثناء إسرائيل

نتعهد بالسيطرة على أزمة لبنان المالية أحد أسوأ الانهيارات الاقتصادية في العالم

تعهد رئيس الوزراء اللبناني الجديد نجيب ميقاتي، أمس الإثنين، باستعادة الأراضي التي تحتلها إسرائيل، محذرا من أن للبلاد الحق في الرد على أي اعتداء.

واجتمع النواب اللبنانيون، لمنح الثقة في الحكومة الجديدة في البلاد، بعد انقطاع التيار الكهربائي وتعطل المولد الذي أخر جلسة البرلمان لفترة وجيزة، في البلد الذي يعاني اساسا من أزمة الطاقة ضمن العديد من الازمات الاقتصادية الاخرى

وقال ميقاتي خلال الجلسة إن “للمواطنين اللبنانيين الحق في معارضة الاحتلال الإسرائيلي والرد على هجماته” ، بحسب إذاعة كان العامة الإسرائيلية.

وتعهد ميقاتي بأن تواصل حكومته العمل لتحرير الأراضي التي تحتلها إسرائيل ، بحسب التقرير.

مزارع شبعا - المعروفة بالعبرية باسم جبل دوف - هي قطعة صغيرة من الأرض احتلتها إسرائيل من سوريا عام 1967.

ويصر لبنان على أن قطاع الأرض جزء من أراضيه، على الرغم من أنه كان تحت السيطرة السورية من الخمسينيات حتى ذلك الحين.

وتم الاستيلاء عليها وضمتها قوات الاحتلال الاسرائيلي لاحقًا كجزء من مرتفعات الجولان في عام 1981.

وفي الوقت نفسه، قال ميقاتي إن حكومته الجديدة تدعم اليونيفيل، قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان، لكنه أضاف أنه سيطالبها بـ “إنهاء الغزو الإسرائيلي للسيادة اللبنانية - البرية والبحرية والجوية”.

وقال ميقاتي أيضًا إنه يعتزم استئناف المحادثات غير المباشرة مع إسرائيل بشأن نزاعاتهما البحرية، والتي تتوسط فيها الولايات المتحدة.

وبدأت المحادثات في أكتوبر لكنها توقفت بعد بضعة أسابيع، واستؤنفت للمرة الأخيرة في مايو من العام الجاري.

في الأسبوع الماضي ، تعهد ميقاتي بالسيطرة على واحدة من أسوأ الانهيارات الاقتصادية في العالم ، قائلا إنه مستعد للتعاون مع أي دولة باستثناء إسرائيل.

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي عما إذا كان على استعداد للتعاون مع سوريا لمعالجة الأزمة الاقتصادية، أجاب ميقاتي بأن الحكومة 'ستتعامل مع أي شخص من أجل مصلحة لبنان ، باستثناء إسرائيل بالطبع'.

وقال ميقاتي أيضًا إنه يعتزم استئناف المحادثات غير المباشرة مع إسرائيل بشأن نزاعاتهما البحرية ، والتي تتوسط فيها الولايات المتحدة.

وتشكلت أخيرًا حكومة جديدة برئاسة رجل الأعمال الملياردير نجيب ميقاتي في وقت سابق من الشهر الجاري بعد تأخير دام 13 شهرًا، حيث يجادل السياسيون بشأن المحافظ الحكومية في وقت كانت البلاد تنزلق فيه بشكل أعمق إلى الفوضى المالية والفقر.

ويناقش المشرعون بيان سياسة الحكومة الجديدة قبل إجراء تصويت على الثقة مساء اليوم الاثنين - وهو تصويت يتوقع مجلس الوزراء الذي اقترحه ميقاتي أن يفوز به بدعم من أغلبية المشرعين.

وتم تكليف ميقاتي، الذي ينحدر من مدينة طرابلس الفقيرة الشمالية، بتشكيل حكومة جديدة في يوليو.

وكان رئيسًا للوزراء مرتين - في عام 2005 ومرة ​​أخرى من عام 2011 إلى عام 2013 - ويُعتبر على نطاق واسع جزءًا من نفس الطبقة السياسية التي جلبت البلاد إلى الإفلاس.

وتشهد الدولة التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة أسوأ أزمة مالية لها على الإطلاق ، حيث فقدت العملة حوالي 90٪ من قيمتها ، ومدخرات الناس عالقة في البنوك ، وهجرة العمالة المؤهلة بأعداد كبيرة.

وارتفعت قيمة الليرة اللبنانية بشكل طفيف من حوالي 18 ألفًا إلى 14 ألفًا للدولار في السوق السوداء منذ الإعلان عن الحكومة الجديدة يوم الجمعة، لكنها لا تزال أقل بكثير من حد العملة الرسمي البالغ 1500 دولار.

وأصبح ميقاتي المرشح المفضل لهذا المنصب في وقت سابق من العام الجاري بعد أن صادق عليه معظم الأحزاب السياسية اللبنانية، بما في ذلك حزب الله وحركة أمل الشيعية الرئيسية الأخرى، بقيادة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وصدق رؤساء وزراء سنة سابقون على ميقاتي، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، الذي تخلى عن جهود تشكيل الحكومة في وقت سابق من العام الجاري بعد أن فشل لأكثر من ثمانية أشهر في الاتفاق مع الرئيس ميشال عون على تشكيل الحكومة.

ورفض المجتمع الدولي مساعدة لبنان مالياً قبل تنفيذ إصلاحات واسعة لمحاربة الفساد المستشري وسوء الإدارة.

,فازت الحكومة اللبنانية الجديدة في تصويت بالثقة من مجلس النواب اليوم الاثنين خلال جلسة تأجلت قرابة الساعة بسبب انقطاع التيار الكهربائي وتعطل المولد في المكان.

وسلط انقطاع الكهرباء الضوء على الأزمات المتعددة التي تعصف بالدولة المتوسطية الصغيرة وسط الانهيار الاقتصادي غير المسبوق ، بما في ذلك نقص الوقود الذي أصاب البلاد بالشلل.

ومع ذلك، فازت حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، التي تشكلت في وقت سابق من هذا الشهر بعد أكثر من عام من المشاحنات بين السياسيين مع تفاقم الأزمة ، بأغلبية أعضاء البرلمان الحاضرين في الهيئة التشريعية المكونة من 128 عضوا.

ويمهد التصويت الطريق أمام حكومته لمحاولة معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية المدمرة في البلاد والتي أدت إلى فقر أكثر من نصف السكان في غضون أشهر وتركت العملة الوطنية في حالة من التراجع الحر ، مما أدى إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة من قبل.

وقال ميقاتي مخاطبا النواب في الجلسة “من قلب معاناة بيروت ... حكومتنا خرجت لتضيء شمعة في هذا الظلام”.

وتعهد ميقاتي بالعمل على الفور لوقف الانهيار وتخفيف المعاناة اليومية للبنانيين.

وأضاف ميقاتي “ما حدث هنا اليوم مع انقطاع التيار الكهربائي يتضاءل مقارنة بما يعانيه اللبنانيون منذ شهور”.

وبينما كان يقرأ بيان سياسة الحكومة قاطعه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الذي طلب منه تخطي بعض الأجزاء حيث لم يتضح كم من الوقت ستبقى الكهرباء.

ويعاني اللبنانيون من انقطاع التيار الكهربائي ونقص حاد في الوقود والديزل والأدوية منذ شهور ، مما أجبر المستشفيات على تقليص عملياتها ويهدد بإغلاق المخابز والمدارس.

وتعود جذور الأزمة إلى عقود من الفساد وسوء الإدارة من قبل الطبقة السياسية التي حكمت البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت 15 عامًا في عام 1990.

وتواجه الحكومة الجديدة طريقًا شاقًا وغير مؤكد، ومن المتوقع أن تجري إصلاحات ضرورية للغاية ، فضلاً عن إدارة الغضب العام والتوترات الناتجة عن الرفع المخطط لدعم الوقود بحلول نهاية الشهر.

وينخفض ​​احتياطي لبنان من العملات الأجنبية بشكل خطير، وقال البنك المركزي في البلد المعتمد على الاستيراد إنه لم يعد قادراً على دعم برنامج الدعم الذي تبلغ قيمته ستة مليارات دولار.

ومن المتوقع أيضا أن تشرف الحكومة على تدقيق مالي للبنك المركزي واستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل حزمة إنقاذ.

وتعهد ميقاتي ، رجل الأعمال الملياردير وأحد أغنى الرجال في لبنان ، بالقيام بكل ذلك في بيان حكومته السياسي.

لكن قلة تعتقد أن ذلك يمكن أن يتم مع حكومة تترك السلطة في أيدي نفس الأحزاب السياسية التي يلقي الجمهور باللوم عليها في الفساد وسوء إدارة موارد لبنان.

ويعود ميقاتي إلى منصب رئيس الوزراء للمرة الثالثة وينظر إليه على نطاق واسع على أنه جزء من النخبة الحاكمة في لبنان في فترة ما بعد الحرب الأهلية التي أثرت نفسها بينما لم تفعل سوى القليل لتطوير البلاد.

وكتب كريستوف أبي ناصيف، مدير برنامج لبنان في معهد الشرق الأوسط ، في أحد التحليلات: 'كان لبنان في أمس الحاجة إلى مسيح ما لدرجة أنه كان على استعداد لقبول مسيح كاذب'.

وأضاف أن 'الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد قد يتحسن بالفعل ، لكن على حساب إضفاء الشرعية على المؤسسة مرة أخرى في نظر العديد من اللبنانيين'.

وعُقدت جلسة البرلمان يوم الاثنين في مسرح بيروت المعروف باسم قصر اليونسكو حتى يتمكن أعضاء البرلمان من مراقبة إجراءات التباعد الاجتماعي المفروضة على جائحة فيروس كورونا.

وسخر المشرعون الذين تعرضوا للعرق وهم يقفون خارج المكان في انتظار حل مشكلة الكهرباء ، لانقطاع التيار الكهربائي باعتباره رمزًا لمشاكل لبنان.

وقال النائب فيصل الصايغ ‘إنها ليست بادرة طيبة’ واضاف 'نحتاج إلى إضاءة هذه القاعة ، لنقول للناس أنه يمكننا أن نضيء البلاد'.

ويمهد التصويت الطريق أمام مجلس وزراء ميقاتي لمحاولة معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية المدمرة في البلاد والتي أدت إلى فقر أكثر من نصف السكان في غضون أشهر وتركت العملة الوطنية في حالة من التراجع الحر ، مما أدى إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة

ومن المتوقع أن تجري إصلاحات ضرورية للغاية ، فضلاً عن السيطرة على الغضب العام والتوترات الناتجة عن أزمة الطاقة