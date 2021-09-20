عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يقع الطلاق على الحامل؟.. إجابة صادمة من الإفتاء

طلاق الحامل
طلاق الحامل

هل يقع الطلاق على الحامل.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤالاً تقول صاحبته: هل يقع طلاق زوجي لي وأنا حامل؟

هل يقع الطلاق على الحامل

وقال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، في إجابته على السائلة: “نعم يقع، فالطلاق لا علاقة له بحمل ولا غيره”.

هل يقع الطلاق على الحامل

كما تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً تقول صاحبته: ما حكم وقوع الطلاق في فترة الحمل؟

وأجاب الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن الحمل لا علاقة له بوقوع الطلاق أو عدم وقوعه، فالحمل نحتاجه لبيان العدة، إنما نعلق موضوع الطلاق على الحمل أو عدمه فهذا غير صحيح.

وأضاف أن فى أمر الطلاق لا بد أن نحقق مع الزوج فى عدة أمور منها الإدراك والغضب والقصد والنية فى كنايات الطلاق، والحلف بالطلاق ثم بعد ذلك نحكم بوقوع الطلاق أم لا، ولا اعتبار فى الحكم بحمل المرأة أو نفاسها أو أى شيء من هذا القبيل.

حكم من حلف على زوجته بالطلاق ثم تراجع

قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن "الحلف بلفظ عليّ الطلاق، لا يقع به طلاق وإنما هو يمين كسائر أساليب الحلف، وإن كان يجب عدم استعماله مطلقًا، فالحلف لا يكون الا بالله".

وأضاف وسام خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء وإذا حدث أن حلف الزوج على زوجته بـ"علي الطلاق" وأجبرته الظروف على التراجع عن هذا اليمين فعليه كفارة صيام 3 أيام.

هل تطلق زوجة من حلف على أمه بالطلاق؟

كما سألت متصلة عن حكم حلف زوجها يمين على أمه بالطلاق بأن لاتزور شقيقته، هل تطلق زوجته؟

وأجاب الشيخ محمد عثمان، أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره على فضائية "صدى البلد"، اليوم، قائلًا: "إن هذا يمين لغو وليس طلاق، ولو الأم اتبعت تعليماته أو لم تتبع تعليماته فعليه كفارة يمين، بإطعام 10 مساكين أو صيام ثلاثة أيام".

وعن من يقول لزوجته: "أنت محرمة علي كأمي وأختي"، فهذا يعتبر ظهار، يستلزم كفارة صيام 60 يوم أو إطعام 60 مسكين، ولو قال أنت محرمة علي ولم تذكر الأم والأخت فهو يمين لغو.

الطلاق الحمل الإفتاء حكم وقوع الطلاق مفتى الجمهورية

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة: تعديل موعد مباراتي مصر وليبيا.. بيراميدز يقترب من ضم لاعب الأهلي

فاطمة كشري تجري عملية جراحية ثانية.. تفاصيل

وزير التعليم يوضح شروط التطوع للعمل بالمدارس.. فيديو

الصحة العالمية: خطر كورونا لم ينته بعد

هل يمكن الاستغناء عن السكر طوال حياة الفرد؟.. طبيبة تكشف

تحمل صورة شهيد.. الجزائر تكشف عن عملتها النقدية الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألف مليون سلامة .. خالد الغندور يدعو لـ مرتضى منصور

مثل فتاة سيتي ستارز|انتحار طالب بـ الطب من أعلى مبنى جامعة بأكتوبر

بعد خروجه من العمليات.. نضال الشافعي تحت الملاحظة 48 ساعة

شكراً وأنا آسف.. قصة انتحار طالب الطب بأكتوبر

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.. صدى البلد تستعرض بنود قانون العمل الجديد

قرار عاجل من النيابة فى واقعة دهس خطيب وزارة الأوقاف

خاص | بيراميدز يقترب من ضم صانع ألعاب النادي الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبطال "100 وش" يهنئون صناع فيلم عروستي بالعرض الخاص .. صور

6 وصفات مختلفة.. طريقة عمل الكريب الحلو مثل المحلات

طريقة عمل باستا بالخضار.. بالخطوات والصور

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي 2021

فيديو

عصابة.. 6 سيدات سرقن محل مجوهرات في الفيوم.. ما القصة.. فيديو

لص مدينة نصر الأنيق.. هكذا استغل ضحاياه وحيلة من الشرطة لضبطه

بعد قرار تغريمه.. أحمد سعد يكشف موعد طرح كليب "ع الدوغرى"

صفقة تحولت لصفعة.. مواصفات الغواصات النووية الجديدة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

إسلام عوض يكتب: الحزام والطريق يغير خارطة تحالفات الكبار

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ