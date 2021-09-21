وائل جمعة: مصطفى محمد أخطأ.. وسنحسم مصير شارة قيادة المنتخب.. فيديو

قال وائل جمعة، مدير منتخب مصر، إنه يتمنى أن يكون الجهاز الفني الجديد للفراعنة على قدر طموحات الجماهير المصرية.



وأضاف وائل جمعة، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،: "أتمنى عودة منتخب مصر مرة أخرى، إلى صدارة مجموعته في تصفيات المونديال، ونسعى لتقديم المساعدة لـ كارلوس كيروش والمعلومات المطلوبة له".

وأكمل:" الجهاز المعاون لمنتخب مصر يكتمل بعد لقاء السوبر، رودريجو سيصل القاهرة من الأرجنتين يوم 24 أو 25 سبتمبر لبدء مهمته، رودريجو دوره الأكبر طبيًّا، بالتنسيق مع الدكتور محمد أبو العلا".

وأوضح :" الجهاز الفني للمنتخب سيحضر لقاء السوبر غدا بين الأهلي وطلائع الجيش".

وواصل:" الجميع شاهد أن مصطفى محمد أخطأ، لكن ما تردد عن انفعال مصطفى محمد على حسام البدري؛ غير مؤكد، ولم يذكره الجهاز الفني السابق، ولم يظهر على الشاشات".

وأكد :" ما فعله مصطفى محمد لن أسمح به وأنا موجود في منتخب مصر، وسنحسم مصير شارة قيادة منتخب مصر مع بداية معسكر الفراعنة المقبل".

