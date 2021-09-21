الأهلي يوافق على طلب محمد محمود ويرفض إعارته

أكد الإعلامي كريم شحاتة، أن إدارة الأهلي وافقت على طلب محمد محمود لاعب وسط الفريق بالاستمرار مع الفريق ورفض عروض الإعارة التي تلقاها مؤخرا.

وأضاف كريم شحاته في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على قناة الحياة، أنه بالرغم من رغبة موسيماني في إعارة محمد محمود في بداية الأمر الا ان المدرب الجنوب افريقي رضخ لرغبة اللاعب في الاستمرار بصفوف الفريق بعد أن أكد له اللاعب انه سيبذل اقصى جهده لاثبات نفسه مع الفريق رغم عودته من فترة اصابة طويلة.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء غد باستاد الجيش المصري ببرج العرب في السوبر المصري.

وجاء المران الذي كان علي ملعب المباراة خفيفاً بعض الشئ لتجنب الإرهاق قبل ساعات من تلك المباراة الصعبة ، وحرص محمود الخطيب رئيس النادي علي التواجد في معسكر الفريق بشكل يومي وحضور التدريبات الأخيرة وعقد جلسة مع اللاعبين لم تستمر سوي بضعة دقائق أكد لهم أن بطولة السوبر صعبة وتواجه فريق متمرس علي خوض المباريات الكبيرة ويجب عليهم التركيز لإسعاد جماهيرهم.

فيما أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للاعبيه أن عليهم الحذر من تلك المباراة التي لا تخضع لأي مقاييس نهائياً ، وقال للاعبيه في محاضرة أنهم يجب التعلم من سوبر تونس المؤجل أيضاً من الموسم الماضي والذي كان يلعب فيه الترجي الرياضي مع الإتحاد المنستيري وحقق الأخير الفوز بضربات الجزاء بعد ان تعادلا في المباراة 1-1 .

وأضاف " تقريبا نفس الظروف..سوبر مؤجل من الموسم الماضي ..الترشيحات كلها تصب في صالح الترجي ولكن الإتحاد المنستيري لعب بمنتهي الواقعية ونجح في الفوز باللقب ..وكرة القدم لا تعترف سوي بالملعب والجهد والتركيز ".

ومن المقرر أن يعقد بيتسو موسيماني محاضرة أخيرة مع لاعبيه اليوم داخل فندق الإقامة لشرح خطة المباراة والتشكيل الذي سيخوض به مواجهة طلائع الجيش لمواجهة الطريقة الدفاعية المتوقعه من المنافس .

