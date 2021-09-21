عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد مجاهد: أخطرنا الفيفا بعقد جمعية عمومية طارئة

أحمد مجاهد
أحمد مجاهد

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المؤقته لإدارة اتحاد الكرة أنه تم إطار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بعقد جمعية عمومية طارئة يوم 16 سبتمبر لتعديل بعض بنود اللائحة .

وأضاف أحمد مجاهد خلال تصريحات تلفيزيونية : من حق الجمعية العمومية طلب الاتعقاد بشكل طارئ وتعديل اللائحة ضمن اختصاصاتهم .

وأكمل : القانون يجبر الاتحاد المصري أن يتواصل مع الفيفا بشأن إقامة انتخابات ولكن هناك اندية طالبت بسرعة ذلك رغم عدم تواجدها ضمن أعضاء الجمعية العمومية .

واختتم أحمد مجاهد تصريحاته قائلا : تمت دعوة اربعة رؤساء للأندية لمناقشة ماحدث داخل الاتحاد وتم إطلاعهم علي محاضر الجلسات وأكدوا أن هناك بنودا لم تحدث وقاموا بالإمضاء على الأمر بشكل رسمي . 

وفي وقت سابق قرر أعضاء الجمعية العمومية في مذكرة رسمية عقد جمعية عمومية غير عادية لاتحاد الكورة خلال 15 يوما بعد استيفاء هذا الطلب للنصاب القانوني.

وطالب المجتمعون أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية إدخال بعض التعديلات على مشروع لائحة النظام الأساسي للاتحاد، وتشكيل لجنة رباعية من أعضاء الجمعية العمومية تتولى عرض ما انتهى إليه اجتماع الجمعية العمومية علي الاتحاد الدولي لكرة القدم.

كما طالب المجتمعون بوضع جدول زمني للبدء في إجراءات الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان 51 ناديا من أعضاء الجمعية العمومية، قد انتابهم الغضب من جراء التصرفات غير المنضبطة للجنه المعينة المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري، مما دعاهم لعقد الاجتماع في  محاولة لضبط منظومة كرة القدم المصرية بما يليق مع التاريخ الرياضي للكرة المصرية.

أحمد مجاهد اتحاد الكرة فيفا الجمعيه العموميه

ترشيحاتنا

بشرى من الهند بشأن صادرات لقاحات كورونا

بالفيديو.. اللقطات الأولى من حادث أتوبيس الإسكندرية الصحراوي

حنان مطاوع تكشف الموعد الحقيقي لعيد ميلاد والدتها سهير المرشدي

هل يجوز وضع المصحف للزينة؟.. الإفتاء تجيب

لمحبي السيارات العائلية..مواصفات كيا سورينتو موديل 2021 في مصر

هاشم بحري: لدينا ما يسمى بـ أزمة الهوية تبدأ من سن المراهقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.. صدى البلد تستعرض بنود قانون العمل الجديد

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

مثل فتاة سيتي ستارز|انتحار طالب بـ الطب من أعلى مبنى جامعة بأكتوبر

ألف مليون سلامة .. خالد الغندور يدعو لـ مرتضى منصور

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

شكراً وأنا آسف.. قصة انتحار طالب الطب بأكتوبر

اختلت عجلة القيادة من السائق.. شاهد عيان يروي تفاصيل حادث طريق الإسكندرية الصحراوي

كاميرا مراقبة ترصد لحظة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سقطت على وجهها.. مراسلة BBC تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب كلب|فيديو

اللقاح في طبق سلطة.. علماء يعملون على استبدال الحقن بخضروات كورونا|صور

أبطال "100 وش" يهنئون صناع فيلم عروستي بالعرض الخاص .. صور

6 وصفات مختلفة.. طريقة عمل الكريب الحلو مثل المحلات

فيديو

عصابة.. 6 سيدات سرقن محل مجوهرات في الفيوم.. ما القصة.. فيديو

لص مدينة نصر الأنيق.. هكذا استغل ضحاياه وحيلة من الشرطة لضبطه

بعد قرار تغريمه.. أحمد سعد يكشف موعد طرح كليب "ع الدوغرى"

صفقة تحولت لصفعة.. مواصفات الغواصات النووية الجديدة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

إسلام عوض يكتب: الحزام والطريق يغير خارطة تحالفات الكبار

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ