أحمد مجاهد: أخطرنا الفيفا بعقد جمعية عمومية طارئة

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المؤقته لإدارة اتحاد الكرة أنه تم إطار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بعقد جمعية عمومية طارئة يوم 16 سبتمبر لتعديل بعض بنود اللائحة .

وأضاف أحمد مجاهد خلال تصريحات تلفيزيونية : من حق الجمعية العمومية طلب الاتعقاد بشكل طارئ وتعديل اللائحة ضمن اختصاصاتهم .

وأكمل : القانون يجبر الاتحاد المصري أن يتواصل مع الفيفا بشأن إقامة انتخابات ولكن هناك اندية طالبت بسرعة ذلك رغم عدم تواجدها ضمن أعضاء الجمعية العمومية .

واختتم أحمد مجاهد تصريحاته قائلا : تمت دعوة اربعة رؤساء للأندية لمناقشة ماحدث داخل الاتحاد وتم إطلاعهم علي محاضر الجلسات وأكدوا أن هناك بنودا لم تحدث وقاموا بالإمضاء على الأمر بشكل رسمي .

وفي وقت سابق قرر أعضاء الجمعية العمومية في مذكرة رسمية عقد جمعية عمومية غير عادية لاتحاد الكورة خلال 15 يوما بعد استيفاء هذا الطلب للنصاب القانوني.

وطالب المجتمعون أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية إدخال بعض التعديلات على مشروع لائحة النظام الأساسي للاتحاد، وتشكيل لجنة رباعية من أعضاء الجمعية العمومية تتولى عرض ما انتهى إليه اجتماع الجمعية العمومية علي الاتحاد الدولي لكرة القدم.

كما طالب المجتمعون بوضع جدول زمني للبدء في إجراءات الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان 51 ناديا من أعضاء الجمعية العمومية، قد انتابهم الغضب من جراء التصرفات غير المنضبطة للجنه المعينة المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري، مما دعاهم لعقد الاجتماع في محاولة لضبط منظومة كرة القدم المصرية بما يليق مع التاريخ الرياضي للكرة المصرية.