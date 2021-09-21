جمهور الأهلي يدعم الفريق قبل مواجهة طلائع الجيش في السوبر المصري.. شاهد

دشن عدد كبير من جمهور النادى الاهلى هاشتاج “ قاتلوا عالسوبر بروح الاهلي ” لدعم الفريق قبل مبارة السوبر المصرى امام نادى طلائع الجيش .

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التغريدات كالآتى :

خضع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لمسحة طبية أمس استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء اليوم باستاد الجيش المصري ببرج العرب في السوبر المصري.

وجاء المران الأخير أمس الذي كان علي ملعب المباراة خفيفاً بعض الشئ لتجنب الإرهاق قبل ساعات من تلك المباراة الصعبة ، وحرص محمود الخطيب رئيس النادي علي التواجد في معسكر الفريق بشكل يومي وحضور التدريبات الأخيرة وعقد جلسة مع اللاعبين لم تستمر سوي بضعة دقائق أكد لهم أن بطولة السوبر صعبة وتواجه فريق متمرس علي خوض المباريات الكبيرة ويجب عليهم التركيز لإسعاد جماهيرهم.