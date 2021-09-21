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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش في السوبر المصري.. تعرف عليه

الاهلي
الاهلي

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الأهلي سيلتقي اليوم الثلاثاء مع طلائع الجيش على لقب كأس السوبر المصري.

 

وأوضح هاني حتحوت ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن مباراة اليوم ستشهد تواجد الصفقات الجديدة واللاعبين المعارين.

وأرادف حتحوت، إن طلائع الجيش لن يستفيد بهذه الخاصية، إذ لم يقيد جميع صفقاته الجديدة، علاوة على عدم جاهزية العديد من النجوم.

وأكد حتحوت، إن التشكيلة المتوقعة للمباراة ستأتي كالتالي:

تشكيل الأهلي:


حراسة المرمى : محمد الشناوي
الدفاع : أكرم توفيق - أيمن أشرف - بانون "حمدي فتحي" - علي معلول 
الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - أفشة - ميكسيكوني - حسين الشحات
الهجوم : محمد شريف

التشكيل طلائع الجيش:
حراسة المرمى : محمد بسام
الدفاع : على الفيل - خالد سطوحي - حسن مجدي - محمد ناصف
الوسط : مهند لاشين - مصطفى الزناري - عمرو السيسي
الهجوم : أحمد سمير - كريم الطيب - ميدو جابر

 

الأهلى هاني حتحوت طلائع الجيش

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