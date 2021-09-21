ألقياه في النيل.. مصير عاطل وزوجته قتلا سائق توك توك بالوراق

شهدت منطقة الوراق شمال الجيزة، حادثة قتل مروعة، حيث قام عاطل و زوجته تجردا من مشاعر الإنسانية، بالhنقضاض على شاب فى العقد الثاني من عمره، ولم يكتفيا بجريمتهما النكراء ، بل قاما بتقييد جثة الشاب بالحبال والسلوك ، ولفها فى سجاة، ومن ثم القوه فى نهر النيل بالوراق.

و كشفت الأجهزة الأمنية في الجيزة، برئاسة اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لغز العثور على جثة شاب في العقد الثاني من عمره مقيدة بالحبال والسلوك وملفوفة في سجادة ملقاة في نهر النيل بالوراق شمال الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة بلاغا أفاد بالعثور على جثة شاب مربوطة بالحبال والسلوك وملفوفة في سجادة وملقاه في نهر النيل بالوراق.

وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وشرحت التحريات التي أجريت برئاسة اللواء عاصم أبوالخير نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الجثة لشاب يبلغ من العمر ١٧ عاما سائق توك توك ومبلغ بتغيبه من أيام.

وبإجراء التحريات واستخدام التقنيات الحديثة توصلت الأجهزة الأمنية للمشاهدة الأخيرة للمجني عليه، وتبين ذهابه مع عاطل وزوجته إلى شقتهم بالوراق ثم اختفائه.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت فرق المباحث في ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، و تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

العقوبة بالقانون



لم يكن القانون المصري بمنأى عن جرائم القتل العمد، حيث جاء ليضع عقوبات قاسمة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة النكراء ، ونص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن:"كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

ونص القانون فى المادة 234 منه على أن:" من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وأوضح المشرع المصري مفهوم “ الإصرار” : هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد فيقصد به تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

وطبقا للقانون، يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر .

و يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد .

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى.