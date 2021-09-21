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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الحصة بـ 20 جنيه ومفيش تعيين.. 13 معلومة عن العمل التطوعي بالمدارس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن سد عجز المعلمين أو أعضاء هيئة التدريس في المدارس استعدادًا للعام الدراسي 2021/2022، حيث تقرر فتح باب التطوع للعمل بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية على أن ينحصرعمل المتطوع في مساعدة المعلمين.

 

وفي هذا الاطار ، تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات، بشأن تفاصيل تنفيذ القرار الخاص بفتح باب التطوع للعمل بالمدارس لسد عجز المعلمين.

 

كل ما تريد معرفته عن التطوع للعمل في المدارس

  • يكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتي الدرجة الثانية
  • لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة بالمتطوع عن 11 شهرًا خلال العام المالي الواحد
  • عدم تحميل الموازنة العامة للدولة بأية أعباء مالية نتيجة الاستعانة بهؤلاء المتطوعين.
  • العمل للمتطوع يكون بنظام الحصة ، وبما لا يجاوز قيمة الـ 20 جنيه للحصة الواحدة .
  • يتم الصرف خصما على بند 4/3 مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه "تمويل صناديق وحسابات خاصة بالباب الرابع بموازنة المديرية وفي حدود الموارد الذاتية المتاحة بحسابات الانشطة التعليمية بالمديرية
  • ليس من حق المتطوع المطالبة مستقبلا بالتعيين على الموازنة العامة للدولة
  • الاولية في قبول المتطوعين من الفئات التي خرجت على المعاش حديثا، والذين سبق ان عملوا ضمن مسابقة الـ36 ألف معلم 
  • الحد الأقصى لراتب المعلم المتطوع 1600 جنيه شهريا 
  • يتم تقديم أوراق هؤلاء لطلب العمل في المدارس عبر الموجهين عن كل مادة في الإدارة التعليمية
  • لابد ان يحصل المتطوع على موافقة مدير الادارة التعليمية بعد الاطلاع على سابقة الأعمال والخبرات.
  • لابد للمطتوع ان يكون لديه شهادة خبرة وتزكية من المدرسة التي سبق وعمل فيها بحسن السير والسلوك والالتزام
  • لابد من توافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بهم من اجلها
  •  يؤخذ في الاعتبار تصنيف المقبولين وفقا للمواد لدراسية والوزيع الجغرافي قبل الاستعانة
     

وقالت وزارة التربية والتعليم ، أن إجراءات التعاقد بالحصة لسد العجز في المدارس تأتي استعدادا للعام الدراسي الجديد .

وأكد أنه تم فتح باب التطوع  من الآن من خلال موجه أول المادة بالإدارات التعليمية الموجودة على مستوى كل مديرية.

وشددت وزارة التربية والتعليم  على أن العمل بالحصة يتم وفق التخصصات المطلوبة فى كل مادة وحسب الأعداد التى تحتاجها المدارس فى الإدارة التعليمية

التربية والتعليم فتح باب التطوع المدارس عجز المعلمين 20 جنيه

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