بريء من أي دم .. ماذا قال السيسي عن وفاة المشير طنطاوي ؟

أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بعدد من التصريحات اليوم في نعي المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع وقائد القوات المسلحة الأسبق .

وقال الرئيس في عزائه للشعب المصري ، إن مصر فقدت رجلا من رجالها المخلصين وأنه أطلق اسمه على قاعدة الهايكستب تكريما له.

وجاءت أبرز تصريحات السيسي عن وفاة المشير طنطاوي كالتالي :

- رحل اليوم رجل من أوفى وأعظم رجال مصر على الإطلاق

- المشير طنطاوى كان حكيما وقاد مصر إلى بر الأمان فى أصعب الظروف

- والله المشير بريء من أي دم سواء في أحداث ماسبيرو أو محمد محمود أو غيرها

- أعلن الحداد على البلاد 3 أيام

- إطلاق اسم المشير طنطاوى على قاعدة الهايكستيب العسكرية

- كان بيقول عن الدولة "انا ماسك جمرة نار في ايدي.. ولو سبتها هتولع الدنيا"

-كان سببا حقيقيا فى حماية مصر من السقوط

- المشير توفى فى يوم عظيم وهو نفس يوم رحيل أحمد عرابي

- لا يمكن أن ننسى دوره فى 2011 ، رجل عظيم بكل ما تحمله الكلمة من معنى