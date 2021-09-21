بريء من أي دم .. ماذا قال السيسي عن وفاة المشير طنطاوي ؟

أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بعدد من التصريحات اليوم في نعي المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع وقائد القوات المسلحة الأسبق .
وقال الرئيس في عزائه للشعب المصري ، إن مصر فقدت رجلا من رجالها المخلصين وأنه أطلق اسمه على قاعدة الهايكستب تكريما له.
وجاءت أبرز تصريحات السيسي عن وفاة المشير طنطاوي كالتالي :
- رحل اليوم رجل من أوفى وأعظم رجال مصر على الإطلاق
- المشير طنطاوى كان حكيما وقاد مصر إلى بر الأمان فى أصعب الظروف
- والله المشير بريء من أي دم سواء في أحداث ماسبيرو أو محمد محمود أو غيرها
- أعلن الحداد على البلاد 3 أيام
- إطلاق اسم المشير طنطاوى على قاعدة الهايكستيب العسكرية
- كان بيقول عن الدولة "انا ماسك جمرة نار في ايدي.. ولو سبتها هتولع الدنيا"
-كان سببا حقيقيا فى حماية مصر من السقوط
- المشير توفى فى يوم عظيم وهو نفس يوم رحيل أحمد عرابي
- لا يمكن أن ننسى دوره فى 2011 ، رجل عظيم بكل ما تحمله الكلمة من معنى