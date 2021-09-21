مرتضي كان عنده حق.. الغندور يعلق علي قبول طعن الزمالك ضد النقاز

علق الإعلامي خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، على قبول طعن نادي الزمالك وإلغاء المحكمة الرياضية الدولية قرار تغريمه لصالح اللاعب التونسي حمدي النقاز.



وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "، قائلا : “إالغاء قرار حمدي النقاز والزامه بالمصاريف و كده مجلس ادارة المستشار مرتضي كان عنده حق في التعاقد وحمدي النقاز هو اللي غلط و منتظر رد محامي النقاز علي هذا القرار”.

وأضاف : “المحكمة الرياضية كاس تقبل طعن الزمالك بالغاء قرار الفيفا بتغريم الزمالك مليونا و ٣٠٠ الف دولار لصالح حمدي النقار مع تحمل اللاعب مصاريف التقاضي.. يعني لو كنا صبرنا أسبوعين ماكناش دخلنا في الفيلم ده!! يعني التسوية مع اللاعب مالهاش اي لازمة”.

كان حمدي النقازلاعب نادي الزمالك، قال إن مشكلته مع نادي الزمالك لم تكن " فلوس" لكنها كانت بسبب المعاملة مع الإدارة الموجودة وقتها في النادي.

وأضاف حمدي النقاز خلال لقائه ببرنامج " يحدث في مصر" المذاع على قناة " أم بي سي مصر"، أن من وقت خروجه من النادي ظل في تواصل مع النادي و اللاعبين، موضحاً أنه فسخ عقده مع نادي الزمالك في شهر نوفمبر و من بعدها ظل في مصرلمدة شهر و نصف للتصالح مرة أخرى مع النادي.

وقال: "بس ملقتش ناس عايزة تتكلم معايا عشان هما كانو فاكرين لما أنا فسخت عقدي هما ماشيين في الطريق الصح".

وأكد " النقاز"، حبه لنادي الزمالك ، قائلاً: " أنا جالي عرض كبير من نادي إتحاد بجدة و بمبلغ كبير ليا و للنادي و ماكونتش عايز أمشي و أسيب نادي الزمالك، و أنا لما بلعب في نادي الزمالك بقدم مستوي كويس وعندي جمهور كبير بيحبني".

وتابع "الإدارة السابقة لنادي الزمالك وعدتني بمقدم 50% من قيمة التعاقد و أكتشفت وجود 25% مع تخفيض القيمة الكلية.