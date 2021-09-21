رئيس الهيئة العربية للتصنيع ناعيا المشير طنطاوي: قاد مصر في أحلك ظروفها

نعى الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس المجلس العسكري الأسبق.

وقال التراس: المشير طنطاوي قاد مصر فى أحلك ظروفها فى التاريخ المعاصر، ووهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن لذلك سيظل راسخًا فى ذاكرة ووجدان الشعب المصري لدوره الثمين عسكريًّا وسياسيًّا فى الحفاظ على سلامة واستقرار الدولة المصرية”.

وتقدم بخالص العزاء لـ القوات المسلحة المصرية الباسلة ولأسرة الفقيد ولجموع الشعب المصري، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.