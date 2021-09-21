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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الهيئة العربية للتصنيع ناعيا المشير طنطاوي: قاد مصر في أحلك ظروفها

رئيس الهيئة العربية
رئيس الهيئة العربية للتصنيع ناعيا المشير طنطاوي: فقدنا مصر ف

 نعى الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس المجلس العسكري الأسبق.

وقال التراس: المشير طنطاوي قاد  مصر فى أحلك ظروفها فى التاريخ المعاصر، ووهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن لذلك سيظل راسخًا فى ذاكرة ووجدان الشعب المصري لدوره الثمين عسكريًّا وسياسيًّا فى الحفاظ على سلامة واستقرار الدولة المصرية”.

وتقدم بخالص العزاء لـ القوات المسلحة المصرية الباسلة ولأسرة الفقيد ولجموع  الشعب المصري، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

الهيئة العربية للتصنيع طنطاوى المشير محمد حسين طنطاوي القوات المسلحة الفريق عبد المنعم التراس

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