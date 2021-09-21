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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة 14 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بطريق الداخلة

ارشيفيه
ارشيفيه

لقى ثلاثة أشخاص  مصرعهم، وأصيب 11 آخرون، في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص، اليوم الثلاثاء، بمركز الداخلة في الوادي الجديد.

وتبين وفاة عبد الله حسن أبو السعود، 25عامًا، داخل مستشفى الداخلة العام بمدينة موط، وبذلك يكون قد لقي 3 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 11 آخرون.

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وتبين انقلاب سيارة ميكروباص تابعة لإحدى الجمعيات الأهلية بطريق الداخلة – شرق العوينات بعد موقع مطار الداخلة بمدينة موط، أسفر عن مصرع كل من عبد الرحمن فوزي محمد أحمد، 35 عامًا، محمد سعد محمد عمران، 25 عامًا، عبد الله حسن أبو السعود، 25عامًا،وإصابة كل من سعد عبد الوهاب محمود، 45 عامًا، عبد الله منصور عبد الكريم، 25 عامًا، سيد محمود حسن شاذلي، 39عامًا، محمد رفاعي عبد الواحد، 32 عاما، أحمد محمد إمام، 27 عامًا، عبد الله صبحي تعلب، 42عامًا، محمود دسوقي محمد، 27عامًا، شعبان محمد حسن، 50 عامًا، أحمد سيد محمد، 30 عامًا، أحمد محمد أحمد، 35 عامًا، عاطف محمد حسن، 39 عامًا، وكلهم مصابون بجروح وكدمات واشتباه كسور متفرقة بالجسم.

وجرى نقل المتوفين والمصابين لمستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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