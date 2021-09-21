ضبط 200 كيلو أغذية متنوعة فاسدة وغلق 12 منشأة طعام بدمياط

محافظة دمياط

شن فريق رقابة الأغذية بإدارة الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بدمياط ، باشراف الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، حملة مكبرة على عدد من المنشآت والمطاعم وذلك في اطار تكثيف المرور والرقابة على المنشآت الغذائية للحفاظ على صحة المواطنين..

قام فريق الرقابة بالمرور على عدد(٣٩)منشاة بمركز دمياط منها( ١٢) منشأة تدار بدون ترخيص و تم إخطار الوحدات المحلية والتوصية بغلقها إداريا وتم سحب (١٠٧) عينة متنوعة للفحص بالمعامل .

وتحرير عدد (٤٠) محضرا جنحة صحية لعدم توفر اشتراطات النظافة الصحية ولعدم حمل شهادات صحية لمتداولى الأغذية كما تم اعدام (٢٠٠) كيلو أغذية متنوعة متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الادامى و١٣٠ لتر عصائر مجهولة المصدر.

تأتى تلك الحملات فى إطار حرص المنظومة الصحية بدمياط على صحة وسلامة المواطنين وضمان وصول غذاء أمن وسليم للمستهلك.

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