عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

ضبط 200 كيلو أغذية متنوعة فاسدة وغلق 12 منشأة طعام بدمياط

صدى البلد

شن  فريق رقابة الأغذية بإدارة الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بدمياط ، باشراف الدكتور  السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، حملة مكبرة على عدد من المنشآت والمطاعم وذلك في اطار  تكثيف المرور والرقابة على المنشآت الغذائية للحفاظ على صحة المواطنين..

قام فريق الرقابة بالمرور على عدد(٣٩)منشاة بمركز دمياط منها( ١٢) منشأة تدار بدون ترخيص و تم إخطار الوحدات المحلية والتوصية بغلقها إداريا وتم سحب (١٠٧) عينة متنوعة للفحص بالمعامل .

وتحرير عدد (٤٠) محضرا جنحة صحية لعدم توفر اشتراطات النظافة الصحية ولعدم حمل شهادات صحية لمتداولى الأغذية كما تم اعدام (٢٠٠) كيلو أغذية متنوعة متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الادامى و١٣٠ لتر عصائر مجهولة المصدر.

 

تأتى تلك الحملات فى إطار حرص المنظومة الصحية بدمياط على صحة وسلامة المواطنين وضمان وصول غذاء أمن وسليم للمستهلك.

 

اقرأأيضا:

قدم مسيرة حافلة بالبطولات.. محافظ دمياط تنعى المشير محمد حسين طنطاوى

1
1
111
111
11111
11111
1111
1111
11111111
11111111
دمياط صحة دمياط تموين دمياط طعام فاسد مطاعم دمياط

موضوعات متعلقة

أمجد الحداد ينفي صحة نظرية تأثير البينج على فعالية لقاحات كورونا

حداداً على وفاة المشير طنطاوى.. مهرجان ايزيس يلغى حفل ختام دورته التأسيسة

ترشيحاتنا

أبو مازن يعزي الرئيس السيسي في وفاة المشير حسين طنطاوي

وفاة أحمد إدريس صاحب الشفرة النوبية فى حرب أكتوبر عن 84 عامًا

أحمد موسى ناعيا المشير طنطناوي: أنقذ الوطن من السقوط خلال فوضى يناير

أعراض نقص فيتامين د.. أطعمة تحتوى عليه

لدعم العلاقات.. سفير مصر في تيرانا يلتقى وزيرة السياحة الألبانية الجديدة|صور

الزراعة: 128 مليون جنيه تمويل جديد للمشروع القومي للبتلو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحميل نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 على موقع التعليم استعدادا لإعلانها

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 الآن عبر هذا الرابط

مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.. صدى البلد تستعرض بنود قانون العمل الجديد

إعلان حالة الحداد العام في البلاد 3 أيام على وفاة المشير طنطاوي

لو كنا صبرنا أسبوعين .. ميدو يفجر مفاجأة بشأن حمدي النقاز

في توشكى والفرافرة.. الرئيس السيسي يكشف عن افتتاحات لعدة مشروعات فى نهاية هذا العام| فيديو

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

شوبير يكشف عن مدرب الأهلي الجديد و حقيقة الاستفسار عن خصم نقاط للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

نشرة المنوعات.. لقاح كورونا في طبق سلطة.. وعروس تهرب مع ابن عمها في يوم زفافها..سقوط مراسلة BBC على وجهها أثناء البث.. وضابط شرطة يخنق تلميذا

فيديو

قالوا عن المشير طنطاوي.. كلمات مؤثرة في حق رجل المهام الصعبة| فيديو

شارك في 4 حروب .. محطات في حياة المشير طنطاوي "فيديو"

محاولة انقلاب.. ماذا يجري في السودان.. فيديو

تعرف على نورسين أصغر مروضة ضباع وذئاب مفترسة في العالم.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

ياسر عبيدو يكتب: بالأدب.. الدين فقه وفهم 

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

إسلام عوض يكتب: الحزام والطريق يغير خارطة تحالفات الكبار

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

«حياتك تستاهل تتعاش»

د.محمود بكري

معركة الوعي (5)

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ