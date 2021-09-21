لجنة حياة كريمة تتابع معدلات تنفيذ المشروعات فى الرمادى بحرى وقبلى بأسوان

قامت لجنة وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان بالمرور الميدانى لتفقد الموقف التنفيذى لبعض المشروعات الجارية بقريتى الرمادى بحرى وقبلى بمركز إدفو . ومنها تفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعى بالقريتين ، بجانب إنشاء محطة المعالجة بالرمادى بحرى والتى تستهدف خدمة ١٠٣ ألف نسمة من أهالى الرمادى بحرى وقبلى وعدد ٦٨ من النجوع والعزب التابعة ، بالإضافة إلى تفقد مشروع توصيل شبكات المد والتدعيم لخطوط مياه الشرب بقريتى الزنيقة وأبو غلاب بأطوال (٨٦) كم .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمتابعة المتواصلة أولاً بأول لكافة الأعمال الجارية بمشروعات التطوير ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة ) وتذليل كافة العقبات التى تعوق معدلات التنفيذ .

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كما قام أعضاء الوحدة بتفقد المدرسة الثانوية الصناعية المشتركة بالرمادى قبلى والتى يتم فيها إنشاء ٣ ورش للطاقة الشمسية وأيضاً إضافه مبنى مكون من ٤ أدوار ، علاوة على تفقد كوبرى ترعة الزنيقه بالرمادى قبلى .

وخلال المرور الميدانى أكد أعضاء وحدة حياة كريمة على المسئولين وخاصة شركة مياه الشرب بالإسراع بوتيرة العمل ورفع معدلات التنفيذ ، وكذا عمل لوحات تعريفية فى مدخل كل مشروع ليتسنى للمواطنين التعرف على مايتم إنجازه بقريتهم من مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

وقد أوضح أعضاء الوحدة بأنه سيتم إعداد تقرير شامل يتضمن حجم الأعمال ونسب ومعدلات التنفيذ بمختلف المشروعات الجارية لعرضه على المحافظ خلال لقاءه الدورى مع أعضاء الوحدة .

وكان قد وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالمعاينة الميدانية لشكوى أهالى منطقة عمارات التأمين الأهلية وتضررهم من طفح مياه الصرف الصحى ، ويأتي ذلك فى إطار الإستجابة والتفاعل السريع مع شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لتلبيتها حيث تم الدفع بسيارات لكسح كمياه المياه المتراكمة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفات التى تم رصدها بأحد العقارات بالمنطقة وتم إنهاء المشكلة بالشكل المطلوب .

وفى نفس السياق قام مسئولو الوحدة المحلية لمدينة كلابشة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتعامل الفورى مع حدوث كسور فى خطوط المياه نتيجة لبعض أعمال التطوير الجارية لشبكة المرافق بالمدينة وقد تم الإنتهاء من إصلاح كافة الكسور وضمان إنتظام ضخ مياه الشرب على الوجه الأكمل .

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