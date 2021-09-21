أحمد موسى ناعيا المشير طنطاوي: أنقذ الوطن من السقوط خلال فوضى يناير

نعي الإعلامي أحمد موسي، مقدم برنامج علي مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، المشير محمد حسين طنطاوي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.



وكتب الاعلامي احمد موسي عبر صفحته الشخصية فيس بوك : فقدت مصر بطلا غاليا المشير محمد حسين طنطاوي ، فقدنا أحد أبطال معركة العزة والكرامة نصر أكتوبر المجيد ، فقدنا المشير طنطاوي والذي نجح في إنقاذ الوطن من السقوط خلال فوضي يناير، عاش مقاتلا وقائدا صلبا مدافعا عن الأرض والعرض بكل شرف وإخلاص ، رحمك الله إبن مصر الغالي علي قلوب المصريين ، خالص العزاء لأسرته الكريمة ولكل محبيه وللرئيس عبد الفتاح السيسي ، ولقادة وضباط ومقاتلي قواتنا المسلحة البواسل .. " .



وانتقل إلى رحمة الله- تعالى- المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، عن عمر يناهز الـ86 عاما.



المشير محمد حسين طنطاوي، ولد يوم 31 أكتوبر عام 1935 في منطقة عابدين بوسط القاهرة، لأسرة نوبية، من أسوان، تعلم القرآن فى الكُتَّاب، وحصل على الثانوية العامة من مدرسة الخديوي إسماعيل الثانوية.

وواصل دراسته حتى حصل على بكالوريوس فى العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1956، كما درس فى كلية القيادة والأركان عام 1971، وفى كلية الحرب العليا عام 1982.

كان أحد أبطال حرب 56، وشارك فى حرب النكسة سنة 1967، وبعدها فى حرب الاستنزاف.

كما كان أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، حيث كان قائدا للكتيبة 16 مشاة، التى حققت بطولات كبيرة خلال ملحمة عبور قناة السويس وتحرير سيناء.

