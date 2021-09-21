قنبلة ضحك.. حكاية 3 أطفال أبهروا متابعي السوشيال ميديا بالتمثيل.. فيديو

رغم أن دخولهم عالم السوشيال ميديا من خلال التمثيل ليس من مدة طويلة إلا أن الأطفال الثلاثة المعروفين بـ «فريق الابتسامة» ابهروا الملايين من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة متنوعة من الفيديوهات التي تناقش قضايا ومواقف اجتماعية متنوعة و متعلقة بالعمل والارتباط والتعاملات داخل الأسرة وخارجها وغيرهم.

وتوضح إيمان متولي، مدرسة لغة عربية، ووالدة الطفلة ضي عمر وأقاربها وافي وعد، ورودي محمد في فيديو لموقع «صدى البلد» أن فكرة عمل هذه الفيديوهات ونشرها على منصات التواصل أتت لها عندما كانت ابنتها ضي تبلغ من العمر العام والنصف حيث بدأ على الطفلة رغبتها في التفاعل مع والدتها أثناء الطهي فبدأت في تصويرها في مجموعة من الفيدوهات التي توثق ذلك.

وتضيف المعلمة والمسؤولة عن الأطفال الثلاثة في إنتاج فيدوهاتهم الكوميدية أن أفكار الفيدوهات تناقش قضايا ومواقف اجتماعية بطريقة كوميدية ومحافظة دون أي خروج الأعراف، لكنها تقر بأنها قد تكبر عن أعمارهم كارتداء الطفل وافي عباءة وعمل شنب رجالي باستخدام أداة تجميل، أو ارتداء الطفلتين ملابس تكبر أعمارهم.

وتنوه إيمان متولي أن هذه الفيدوهات لم تؤثر على طبيعة الأطفال بالمرة، فهي يتعاملون بشكل عادي جدًا داخل المنزل من خلال اللعب وغيره كباقي الأطفال، لافتةً إلى أنها تقوم بالإعداد للفيديو من البداية والنهاية ككتابة الاسكربت وتدريب الأطفال عليه وتصويرهم ومونتاج الفيديو ونشره إلى استقبال ردود الأفعال عليه.

وعن ردود الأفعال على فيدوهاتهم تبين المشرفة على فريق الابتسامة أنها تسعد جدًا والأطفال بكل تعليق إيجابي على الفيدوهات والتي تؤكد جميعها أنهم نجحوا في رسم الضحكة على وجوه الناس واستغلال أوقات فراغهم في ممارسة موهبتهم الفنية، منوهةً أنها تتقبل أي انتقادات على الفيدوهات وهي قليلة وتدور حول صغر أعمارهم على المحتوي المقدم.

وتختتم إيمان برسالة للآباء والأمهات ومتابعيهم قائلةً: «لو شايفين في أولادكم أي إستعداد للموهبة يا ريت تنموها، وتخلوا عندهم ثقة في نفسهم، وما نلتفش لأي إنتقادات لأني دي حاجة واردة وطبيعية لأي حد نجح، وأقول لمتابعينا بنحبكم جدًا وانتوا سند لينا ووجودكم مفرحنا».



