الرئيس البرازيلي يؤكد سعي بلاده للحصول على مقعد دائم بمجلس الامن

أكد الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، اليوم الثلاثاء، سعي بلاده للحصول على مقعد دائم في مجلس الامن الدولي.

كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اجتمع مع بالرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية منها معالجة تغيّر المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي.

يشار إلى أن أحد مطاعم نيويورك رفض السماح للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، بالدخول وتناول وجبة طعام داخله.

الرئيس البرازيلي وصل إلى نيويورك للمشاركة في فعاليات الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وخلال تواجده هناك قصد أحد المطاعم برفقة من كان معه، إلا أنه تفاجأ بمنعه من الدخول من قبل القائمين وذلك لعدم تلقيه لقاحًا ضد "كورونا"، ليضطر لتناول الطعام في الشارع.

وفي الوقت الذي يحظر فيه دخول المطاعم بدون شهادة تطعيم، يسمح بالحركة ضمن مبنى هيئة الأمم المتحدة دون الحصول عليه، بحسب ما نقلت "رويترز".

في وقت سابق، حثّ عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو قادة العالم القادمين على أن يتم تطعيمهم قبل زيارة المدينة، وأدلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالتصريح نفسه.

وافتتحت الدورة السادسة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 سبتمبر، وسيعقد الأسبوع رفيع المستوى، الحدث الرئيسي للدورة، في الفترة من 21 إلى 27 سبتمبر.