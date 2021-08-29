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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا أخاف أحداً على وجه الأرض

رئيس البرازيل: السجن والموت أو الفوز بانتخابات الرئاسة

الرئيس البرازيلي
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو

أطلق الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، اليوم الأحد، تصريحات مثيرة للجدل بشأن مستقبله بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.

وبحسب "هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال بولسونارو إنه يرى ثلاثة بدائل لمستقبله: السجن، أو الموت، أو الفوز في الانتخابات الرئاسية المزمعة العام المقبل.

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وأضاف بولسونارو أن فرصة السجن مستبعدة؛ لأن "أحدًا على وجه الأرض لا يستطيع تخويفه"، حسبما قال.

وجاءت تصريحات الرئيس البرازيلي بينما كان يطرح تساؤلات عن نظام التصويت الإلكتروني في بلاده.

وأشارت "بي بي سي" إلى أن بولسونارو ينتمي إلى اليمين المتطرف، وقد كان ضابطا في الجيش.

وجدد بولسونارو هجومه على المحكمة الانتخابية في البرازيل، والتي تجري تحقيقا في تصريحات كررها الرئيس بأن نظام التصويت الإلكتروني في البلاد "عرضة للاحتيال".

البرازيل رئيس البرازيل بولسونارو انتخابات الرئاسة اخبار العالم

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