عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تطورات الحالة الصحية لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

صدى البلد

حاله من الجدال الشديد سيطرت علي السوشيال مديا خلال الساعات القليلة الماضية ، يأتي هذا عقب ظهور المستشار  مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في مقطع فيديو جديد ليشعل مواقع التواصل الاجتماعي  .

يأتي هذا رغم ظهوره المتكرر على قناته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي والفيديو "يوتيوب"، إلا أن المظهر الأخير أثار العديد من التساؤلات حول حالته الصحية، فظهر مرتضى منصور بشكل غريب، حيث بدا وجهه نحيفا وشاحبا عن المعتاد.

 وبدأت  تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في التساؤل  حول حالته في الفيديو الذي ظهر به، وحول المرض الذي يعاني منه مرتضى منصور وسبب وصوله إلى هذا الشكل والهيئة التي جعلته أكبر بكثير من مما كان عليه..

فيما أكد مصدر مقرب من مرتضي منصور أن سبب نقص الوزن الملحوظ خلال الفيديو جاء بسبب خضوعه لدايت والانتظام علي نظام غذائي خاص ، وأيضا بسبب حالة التوتر والغضب المستمر نظرا لأحداث الزمالك الأخيره وصراعات القضايا المتعلقة برجوع مجلسه مره أخري.


فيما أعلنت إدارة نادي الزمالك أن المحكمة الرياضية "كاس" قد قبلت الطلب الأول في استئناف الزمالك ضد اللاعب حمدي النقاز والتي تقدر بمليون و٣٠٠ ألف دولار، ورفضت الشكوى المضادة بحصول النادي على مليون و ٩٠٠ الف دولار تعويضا من اللاعب.

ومن جانبه أكد نصر عزام المستشار القانوني للزمالك لشئون الفيفا أن المحكمة الرياضية قد عقدت جلسة استماع في ١٤ يناير ٢٠٢٠ استمعت فيه لدفوع وطلبات نادي الزمالك.

وأضاف أن التسوية التي تمت مع اللاعب قبل صدور الحكم وتنازله عن كامل قيمة الغرامة، كانت بمثابة ضامن للنادي بعدم حصول اللاعب على أي مبالغ، في حال صدور حكم نهائي له بتأييد الغرامة أو تخفيضها، وهو ما تحقق بالفعل من خلال قبول استئناف الزمالك جزئيا ضد قرار الفيفا الصادر لصالح اللاعب.

الزمالك مرتضى منصور الحالة الصحية المحكمة السوشيال النقاز

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. فرنسا تبحث إمكانية الانسحاب من حلف الناتو

ترشيحاتنا

أصل تسمية الأيام البيض بهذا الاسم .. الإفتاء توضح

لليوم الثاني.. شكري يشارك في افتتاح الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة| صور

بايدن يتعهد أمام العالم: لن ندخل حروبا جديدة

إصابة شرطى ومصرع عنصرين إجراميين فى مطاردة بملوى

حكم الزكاة على مال الوديعة البنكية.. الإفتاء تجيب

حكم صيام الأيام البيض متفرقة.. الإفتاء توضح ما لا يعلمه كثيرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحميل نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 على موقع التعليم استعدادا لإعلانها

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 الآن عبر هذا الرابط

وفاة أحمد إدريس صاحب الشفرة النوبية فى حرب أكتوبر عن 84 عامًا

مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.. صدى البلد تستعرض بنود قانون العمل الجديد

بث مباشر.. الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للمشير محمد حسين طنطاوي

أنا آسفة .. مديحة حمدي تنفى وفاة سمير صبري

إعلان حالة الحداد العام في البلاد 3 أيام على وفاة المشير طنطاوي

لاعب حر.. أول رد فعل من الزمالك عقب قرار كاس في قضية النقاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

نشرة المنوعات.. لقاح كورونا في طبق سلطة.. وعروس تهرب مع ابن عمها في يوم زفافها..سقوط مراسلة BBC على وجهها أثناء البث.. وضابط شرطة يخنق تلميذا

فيديو

قالوا عن المشير طنطاوي.. كلمات مؤثرة في حق رجل المهام الصعبة| فيديو

شارك في 4 حروب .. محطات في حياة المشير طنطاوي "فيديو"

محاولة انقلاب.. ماذا يجري في السودان.. فيديو

تعرف على نورسين أصغر مروضة ضباع وذئاب مفترسة في العالم.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. غادة جابر تكتب: وجاءت بلاد الذهب بالمشير

ياسر عبيدو يكتب: بالأدب.. الدين فقه وفهم 

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

إسلام عوض يكتب: الحزام والطريق يغير خارطة تحالفات الكبار

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

«حياتك تستاهل تتعاش»

د.محمود بكري

معركة الوعي (5)

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ