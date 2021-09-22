جمال سليمان ينعي المشير طنطاوي: التاريخ سيذكره بكل التقدير والاحترام

نعى النجم السوري الكبير جمال سليمان المشير الراحل محمد سيد طنطاوي عبر صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الفنان السورى: «التاريخ سيذكر المشير طنطاوي بكل التقدير والاحترام لأنه حمى بلده، واحترم إرادة شعبه وعبر بهما نحو السلام والاستقرار».



وأضاف فى منشوره: «رحم الله سيادة المشير وأسكنه فسيح جناته، وبالغ العزاء لأسرته ولجيش مصر وللشعب المصري».

وتوفي المشير محمد حسين طنطاوي، صباح أمس، الثلاثاء، عن عمر يناهز 85 عاماً.

وتولى المشير طنطاوي، شؤون البلاد بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك في 11 فبراير 2011 وظل حتى قيام الرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستورية وتسلم منصبه في 1 يوليو 2012.