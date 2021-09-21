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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نصر سالم يكشف جوانب وأسرارا في حياة الراحل المشير طنطاوي..فيديو

طنطاوي
طنطاوي

كشف  اللواء د. نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الاسبق واستاذ  العلوم الاستراتيجية  جوانب إنسانية  من شخصية الراحل المشير حسين طنطاوي تعكس إرتباطه الوثيق بحي عابدين  قائلاً : " رغم كونه  قائداً للقوات المسلحة ووزيراً للدفاع لمدة تخطت العشرين عاماً إلا أن صلته لم  تنقطع بحي عابدين  وكان أثناء توليه منصب وزير للدفاع كان يصر على أن يستقل  سيارته بنفسه ويقودها ويذهب لزيارة اهله واصدقائه في حي عابدين  ".


وأضاف نصر سالم في   لقاء خاص  في برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " اون اى " أن هذه التصرفات تدل على اصالة  شخصيته وأنه شخص مصري اصيل ونقي في ذات الوقت    ".

وأوضح  نصر سالم : "  هذا الرجل عندما دخل للكلية الحربية وفور تخرجه بستة اشهر وجد نفسه في مواجهة مباشرة في حرب 1956 " العدوان الثلاثي   خرج محارباً لعدو  جاء مغتصباً لارضه مؤمناً أن كل ذرة رمل في تراب هذا الوطن أغلى من حياته  حيث بدا حياته العسكرية فور تخرجه بستة اشهر  شارك في حرب مصيرية    "


أكمل : "خاض الحرب ولازال  صغيراً  فور تخرجه واسمه زي مابنقول لسه مكتوب بالرصاص  "ومشدداً أن حياته الشخصية والعسكرية تعكسان    أصالته ومصريته وإعتزازه بوطنه

العسكري المشير طنطاوي طنطاوى الرصاص جهاز الاستطلاع الاستراتيجية العدوان الثلاثي

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