محمد بسام يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي معه.. تفاصيل

كشف محمد بسام حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش عن حقيقة مفاوضات النادي الأهلي معه خلال الفترة الماضية وقبل مباراة السوبر المصري.

وقال بسام فى تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" قال بسام: "أمير توفيق (مدير تعاقدات الأهلي) تحدث معي منذ 3 أسابيع، وهذا أمر أقوله لأنه مؤكد بنسبة مليون%".

وأضاف حارس الجيش :"أعرف أنني سأكون الحارس رقم 2، لكن الأهلي نادي كبير وأتمنى تمثيله، ومن الصعب رفضه، أي لاعب يحلم طوال مشواره بتمثيل الأهلي أو الزمالك".

وتابع بسام :"محمد الشناوي هو الحارس الأول في المنتخب، وهو حارس مميز جداً، لكن أهلاً بالمنافسة، عندما انتقل الشناوي للأهلي كان الحارس الثالث، وربما أحصل على الفرصة وأشارك".

وأنهى حارس الطلائع :"بنسبة كبيرة قد أستمر مع طلائع الجيش، لدي موسم واحد في تعاقدي، وهدفي الظهور بشكل طيب من أجل الانتقال إلى نادي كبير في الموسم المقبل".