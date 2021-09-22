التنمية بعدالة.. أستاذ طرق يكشف أهمية تجاوز شبكة الطرق 7 آلاف كيلو بسيناء

أشاد الدكتور عبدالله أبو خضرة أستاذ الطرق والنقل والمطارات والمرور بهندسة بنها، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروعات تنموية في سيناء، وتجاوز شبكة الطرق لـ 7 آلاف كيلو متر.

وأكد عبدالله ابو خضرة، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن محاور النقل هي محاور التنمية لنقل الأفراد والبضائع، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في سبيل عملية التنمية.

وتابع الدكتور عبدالله ابو خضرة أستاذ الطرق والنقل والمطارات والمرور بهندسة بنها، أن يتم توزيع عملية التنمية بعدالة كاملة في محافظات الجمهورية وعمل مشاريع قومية تنموية وشبكة طرق كاملة في كل مكان وداخل محافظة شمال سيناء، 17 نقطة اتصال مع سيناء في مجال الطرق والمحافظات القناة والدلتا.



تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من المشروعات التنموية بشبه جزيرة سيناء، والتي تنوعت بين مشروعات طرق، ومشروعات للصحة.



وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه خلال أيام قليلة نفتتح محطة بحر البقر، وهى ستضخ حوالى 5.6 مليون متر يومياً لسيناء، وهى مياه معالجة ومتطورة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمة المذاعة اليوم، أن هذه المحطة ستضيف حجمًا كبيرًا جداً من الزراعة تصل إلى 500 ألف فدان.