أميرة فتحى تؤدى تدريبات شاقة بالجيم فى أحدث ظهور

شاركت الفنانة أميرة فتحى جمهورها صورة جديدة من الجيم عبر خاصية "ستورى" على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.



وظهرت اميرة فتحى داخل إحدى صالات الجيم تستعرض رشاقتها بالتمارين الرياضية، مرتدية بنطلون ليجن اسود وتيشيرت كت باللون الاسود وتركت شعرها منسدل على كتفيها.



وانتهت الفنانة أميرة فتحى، من تصوير آخر مشاهد فيلمها الجديد "أولها حلو" الذي تعود به إلى السينما بعد غياب 12 عامًا منذ تقديمها فيلم "ابقى قابلنى" عام 2009.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة أميرة فتحى مسلسل "السرايا" الذى تم عرضه في عام 2017، تأليف أحمد صبحى وإخراج وائل فهمى عبد الحميد بطولة سوسن بدر، أميرة فتحى، ومجدى كامل، ودنيا عبد العزيز، وريم هلال، وميار الغيطى، ورانيا ملاح، وكلوديا حنا، وياسر على ماهر وناصر سيف، هدى الإدريسى، شريف عمر.

شاركت أميرة فتحى فى العديد من الأعمال السينمائية الهامة منها "صعيدى فى الجامعة الأمريكية، فرقة بنات وبس، ظاظا، حين ميسرة".



كما شاركت فى عدد من المسلسلات التليفزيونية منها "حق مشروع، هدوء نسبي، المرافعة، السرايا، ألوان الطيف، ابن النظام".