لم يتزوج ومات صديقه قبل أيام.. معلومات عن المخرج الراحل سامح رمضان

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية بعد وفاة المخرج الشاب سامح رمضان (مخرج بقناة الحياة).

سامح رمضان رحل فجأة بعد ساعات من لقاء له مع المخرج حازم شفيق، وبالبحث عن حساب المخرج الشاب الراحل عبر فيسبوك، وجد أنه لم يتزوج ولا يزال “أعزب”.

وكان سامح رمضان ، فقد صديق له قبل أسبوعين، ونعاه في آخر منشوراته عبر فيسبوك قائلًا: «ربنا يرحمك ويغفرلك يا صحبي مش مصدق اني مش هشوفك تاني.. ربنا يرحمك ويرحم زوجتك واولادك ...ادعوا له بالرحمه والمغفرة...سيرتك الطيبة قاعدالك ويارب الناس تفهم وتتعلم منك يا احمد ان حسن الخلق والسيرة الطيبة هي اللي باقية».

وفاة المخرج سامح رمضان فجأة

أعلن المنتج حازم شفيق، منذ قيل، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- وفاة سامح رمضان (مخرج بقناة الحياة).

وكتب حازم شفيق من خلال فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي وابني وصديقي الغالي المخرج سامح رمضان».

وأضاف حازم شفيق: «كان معي مساء الثلاثاء بمكتبي مواصلا لعمله بكل جد وإخلاص، وتركته منذ ساعات قليلة ليصلني خبر وفاته بمعهد ناصر الآن، وسبحان من له الدوام، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك».

