عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مديحة حمدي تنعى وفاة سمير صبري.. والفنان: «أنا بخير.. وبلاش قلة أدب»

مديحة حمدي - سمير
مديحة حمدي - سمير صبري

نشرت إحدى الصفحات المجهولة، صباح اليوم، خبر وفاة الفنان سمير صبري، ولاقى الخبر تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ونقلته الفنانة مديحة حمدي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”؛ وهو ما ساهم في تأكيد الخبر لدى عدد كبير من المهتمين، ورواد السوشيال ميديا.

  

txt

أخبار الفن | حقيقة وفاة سمير صبري .. نقيبا الموسيقيين والممثلين ينعيان المشير طنطاوي

مديحة حمدي: أنا آسفة

مديحة حمدي

قدمت الفنانة مديحة حمدي، اعتذارها عن الخبر الذي كتبته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن وفاة الفنان القدير سمير صبري، معبرة عن أسفها عن نشر خبر الوفاة، دون التأكد من مصدر المعلومة، حيث كتبت: «وداعا الأخ والزميل سمير صبري، أسكنك الله فسيح جناته وألهم أهلك وجمهورك الصبر والسلوان».

وبعد ذلك، نشرت الفنانة منشورا آخر، قالت فيه: «أيها السادة المحترمون أرجوكم لا تشركونا معكم في أخبار كاذبة، تؤثر في الأرحام والزملاء، آسفة جدًا جدًا الأخ والزميل الرائع أستاذ سمير صبري، أعطاك الله الصحة ودوام العافية والعمر المديد».

وأضافت مديحة حمدي: «فعلا هذا درس لي شخصيا، أن أتحرى الدقة والصدق في الخبر قبل أن أعلق.. ومرة أخرى آسفة جدًا جدًا لأستاذ سمير.. دمت لنا ولجمهورك ومحبيك»، مشيرة إلى أنها حذفت هذا الخبر المزعج من على صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»، بعد التأكد من عدم صحته.

txt

تأكيداً لـ صدى البلد..مديحة حمدى تنفى وفاة سمير صبرى.. وتؤكد: تعلمت الدرس

نقابة المهن التمثيلية: مجرد شائعات 

أشرف طلبة

نفت نقابة المهن التمثيلية، الأخبار التي ترددت عن وفاة الفنان القدير سمير صبري، مع التشديد على أن الأمر مجرد شائعات، وأن الفنان الكبير يتمتع بصحة جيدة.

منير مكرم

وقال عضوا نقابة الممثلين منير مكرم، وأشرف طلبة، إن وفاة الفنان سمير صبري مجرد شائعة، وجرى التواصل معه هاتفيًا للاطمئنان عليه، وأنه يتمتع بصحة جيدة، وأضاف مكرم، أن النقابة لم يكن لديها معلومة مؤكدة بشأن الخبر، لذا تم التأكد من عدم صحته بعد التواصل مع الفنان سمير صبري الذي نفى ذلك.

وكشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس النقابة، عن حقيقة الشائعة، ونشرت صورة لسمير صبري عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وعلقت عليها: «الحمد لله، الأستاذ العظيم والفنان الصديق الغالي بخير.. والشائعات الغريبة اللي بتطلع على الفنانين معرفش سببها إيه، ربنا يخليك لينا يا أستاذ يا عظيم».

txt

أنا آسفة .. مديحة حمدي تنفى وفاة سمير صبري

مدير أعمال سمير صبري: صحته كويسة

سمير صبري ومدير أعماله

أكد يوسف محمد، مدير أعمال سمير صبري، أن الفنان القدير بخير وبصحة جيدة، قائلا: «التليفون مش مع الأستاذ عشان يرد على كل أحباؤه وأصدقاؤه للاطمئنان عليه، لكن الحمد لله هو كويس جدًا»، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام ضجت اليوم بالشائعة، خاصة بعد واجب العزاء الذي تقدمت به الفنانة القديرة مديحة حمدي.

 

سمير صبري: «قلة أدب وفراغ»

سمير صبري

بعد أن تحدث أكثر من طرف عن عدم صحة الشائعة، ظل سمير صبري صامتا يتابع بهدوء، قبل أن يخرج للحديث مؤكدا أنه اعتاد على انتشار شائعات وفاته هو وغيره من نجوم الفن منذ سنوات.

 

وأضاف صبري، بعد تداول شائعة وفاته على مواقع التواصل الاجتماعي: «أنا بخير والحمد لله، وصحتي جيدة، ولا أشعر بأي وجع ولم أصب بأي مرض، ولم أتفاجأ بخبر وفاتي، فأنا اعتدت منذ سنوات على سماع مثل هذه الشائعات، وليس في حقي فقط، فالعديد من النجوم يتعرضون يوميا لهذه الشائعة، مثل عادل إمام وصلاح السعدني وأحمد بدير وغيرهم».

وأشار إلى أنه «في عصر السوشيال ميديا كل شيء مباح، وليست الأعمار فقط، فنرى كل فترة شائعات تخص الأعراض، وسبابا لم يكن موجودا في عصر ما قبلها، ولكن علينا أن نتأقلم ونتعايش مع مساوئ التطور التكنولوجي».

 

وأضاف سمير صبري: «يعني نفسي اللي بيكتبوا الحاجات دي وبينزلوا الأخبار يتأكدوا من صحة الأخبار بس، لأن كده عيب، أنا مش فاهم الناس دي فاضية تطلع شائعات على الناس ازاي كده، دي قلة أدب وفراغ». 

سمير صبري مديحة حمدي وفاة سمير صبري نقابة المهن التمثيلية منير مكرم أشرف طلبة نهال عنبر

ترشيحاتنا

من حق الجماهير أن تغضب.. شادي محمد: الخطيب لن يحاسب موسيماني بالقطعة

البحرين تدين محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان: عمل مرفوض يهدف لزعزعة الاستقرار

شكري يوقع بيانا مشتركا لإعلان إقامة العلاقات الدبلوماسية مع سانت كيتس ونيفيس

أول تعليق أمريكي على محاولة الانقلاب في السودان

اتهددت قبل التصوير.. هاني سلامة يكشف تفاصيل مشاركته بـ"مسلسل الداعية"

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوكراني سبل دعم العلاقات الثنائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار بالأهلي بعد خسارة لقب السوبر المصري

تحميل نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 على موقع التعليم استعدادا لإعلانها

4 أخطاء قاتلة.. جماهير الأهلي تحمل موسيماني خسارة السوبر أمام الجيش

تطورات الحالة الصحية لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

تنسيق الجامعات 2021.. لطلاب الدور الثاني.. تعرف على أهم الكليات المتاحة

أخبار الأهلي | أول قرار بعد خسارة السوبر .. جماهير الأحمر تحمل موسيماني الهزيمة

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 الآن عبر هذا الرابط

قرار عاجل من الخطيب.. خصم 300 ألف جنيه لكل لاعب بعد خسارة السوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

نشرة المنوعات.. لقاح كورونا في طبق سلطة.. وعروس تهرب مع ابن عمها في يوم زفافها..سقوط مراسلة BBC على وجهها أثناء البث.. وضابط شرطة يخنق تلميذا

فيديو

المنهج الجديد .. مقررات الدراسة وأسلوب تقييم الصف الرابع الابتدائي

فيديو جراف.. لونه شاحب وخاسس.. تطورات حالة مرتضى منصور الصحية

السيسي يبرئ المشير طنطاوي من هذا الاتهام.. وينعيه بكلمات مؤثرة

فيديو جراف.. اسألوا الحكومة.. وزيرالتعليم يتحدث عن تأجيل الدراسة وعجز المدرسين

المزيد

ساحة رأي

عبد العال البنداري يكتب: نورت يا قطن النيل

أحمد أبو على يكتب: أزمة إيفرجراند تنتظر الحل

د. غادة جابر تكتب: وجاءت بلاد الذهب بالمشير

ياسر عبيدو يكتب: بالأدب.. الدين فقه وفهم 

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

محمد نوار

تحت المراقبة!

إيمان الدربي

«حياتك تستاهل تتعاش»

د.محمود بكري

معركة الوعي (5)

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ