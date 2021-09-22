مديحة حمدي تنعى وفاة سمير صبري.. والفنان: «أنا بخير.. وبلاش قلة أدب»

نشرت إحدى الصفحات المجهولة، صباح اليوم، خبر وفاة الفنان سمير صبري، ولاقى الخبر تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ونقلته الفنانة مديحة حمدي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”؛ وهو ما ساهم في تأكيد الخبر لدى عدد كبير من المهتمين، ورواد السوشيال ميديا.

مديحة حمدي: أنا آسفة

مديحة حمدي

قدمت الفنانة مديحة حمدي، اعتذارها عن الخبر الذي كتبته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن وفاة الفنان القدير سمير صبري، معبرة عن أسفها عن نشر خبر الوفاة، دون التأكد من مصدر المعلومة، حيث كتبت: «وداعا الأخ والزميل سمير صبري، أسكنك الله فسيح جناته وألهم أهلك وجمهورك الصبر والسلوان».

وبعد ذلك، نشرت الفنانة منشورا آخر، قالت فيه: «أيها السادة المحترمون أرجوكم لا تشركونا معكم في أخبار كاذبة، تؤثر في الأرحام والزملاء، آسفة جدًا جدًا الأخ والزميل الرائع أستاذ سمير صبري، أعطاك الله الصحة ودوام العافية والعمر المديد».

وأضافت مديحة حمدي: «فعلا هذا درس لي شخصيا، أن أتحرى الدقة والصدق في الخبر قبل أن أعلق.. ومرة أخرى آسفة جدًا جدًا لأستاذ سمير.. دمت لنا ولجمهورك ومحبيك»، مشيرة إلى أنها حذفت هذا الخبر المزعج من على صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»، بعد التأكد من عدم صحته.

نقابة المهن التمثيلية: مجرد شائعات

أشرف طلبة

نفت نقابة المهن التمثيلية، الأخبار التي ترددت عن وفاة الفنان القدير سمير صبري، مع التشديد على أن الأمر مجرد شائعات، وأن الفنان الكبير يتمتع بصحة جيدة.

منير مكرم

وقال عضوا نقابة الممثلين منير مكرم، وأشرف طلبة، إن وفاة الفنان سمير صبري مجرد شائعة، وجرى التواصل معه هاتفيًا للاطمئنان عليه، وأنه يتمتع بصحة جيدة، وأضاف مكرم، أن النقابة لم يكن لديها معلومة مؤكدة بشأن الخبر، لذا تم التأكد من عدم صحته بعد التواصل مع الفنان سمير صبري الذي نفى ذلك.

وكشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس النقابة، عن حقيقة الشائعة، ونشرت صورة لسمير صبري عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وعلقت عليها: «الحمد لله، الأستاذ العظيم والفنان الصديق الغالي بخير.. والشائعات الغريبة اللي بتطلع على الفنانين معرفش سببها إيه، ربنا يخليك لينا يا أستاذ يا عظيم».

مدير أعمال سمير صبري: صحته كويسة

سمير صبري ومدير أعماله

أكد يوسف محمد، مدير أعمال سمير صبري، أن الفنان القدير بخير وبصحة جيدة، قائلا: «التليفون مش مع الأستاذ عشان يرد على كل أحباؤه وأصدقاؤه للاطمئنان عليه، لكن الحمد لله هو كويس جدًا»، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام ضجت اليوم بالشائعة، خاصة بعد واجب العزاء الذي تقدمت به الفنانة القديرة مديحة حمدي.

سمير صبري: «قلة أدب وفراغ»

سمير صبري

بعد أن تحدث أكثر من طرف عن عدم صحة الشائعة، ظل سمير صبري صامتا يتابع بهدوء، قبل أن يخرج للحديث مؤكدا أنه اعتاد على انتشار شائعات وفاته هو وغيره من نجوم الفن منذ سنوات.

وأضاف صبري، بعد تداول شائعة وفاته على مواقع التواصل الاجتماعي: «أنا بخير والحمد لله، وصحتي جيدة، ولا أشعر بأي وجع ولم أصب بأي مرض، ولم أتفاجأ بخبر وفاتي، فأنا اعتدت منذ سنوات على سماع مثل هذه الشائعات، وليس في حقي فقط، فالعديد من النجوم يتعرضون يوميا لهذه الشائعة، مثل عادل إمام وصلاح السعدني وأحمد بدير وغيرهم».

وأشار إلى أنه «في عصر السوشيال ميديا كل شيء مباح، وليست الأعمار فقط، فنرى كل فترة شائعات تخص الأعراض، وسبابا لم يكن موجودا في عصر ما قبلها، ولكن علينا أن نتأقلم ونتعايش مع مساوئ التطور التكنولوجي».

وأضاف سمير صبري: «يعني نفسي اللي بيكتبوا الحاجات دي وبينزلوا الأخبار يتأكدوا من صحة الأخبار بس، لأن كده عيب، أنا مش فاهم الناس دي فاضية تطلع شائعات على الناس ازاي كده، دي قلة أدب وفراغ».