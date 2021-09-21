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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تأكيداً لـ صدى البلد..مديحة حمدى تنفى وفاة سمير صبرى.. وتؤكد: تعلمت الدرس

سمير ومديحة
سمير ومديحة

 نفت الفنانة مديحة حمدى خبر وفاة الفنان سمير صبرى عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك ، بعدما ما نفته إيضاً لموقع صدى البلد خلال الدقائق الماضية . 

 

ونشرت مديحة حمدى قائلة : أيها السادة المحترمون أرجوكم لاتشركونا معكم فى أخبار كاذبة تأثر فى الأرحام والزملاء.


أسفة جدا جدا  الأخ والزميل الرائع أ/ سمير صبرى  ، أعطاك الله الصحة ودوام العافية والعمر المديد ، وفعلا  هذا درس لى شخصيا أن اتحرى الدقة والصدق فى الخبر قبل أن أعلق ، ومرة أخرى أسفة جدا جدا ، أ/ سمير صبرى  دمت لنا ولجمهورك  ومحبيك" . 


كانت الفنانة مديحة حمدى نفت  خبر وفاة الفنان سمير صبري ، مشيرة إلى أنها تعتذر عن هذا الخطأ غير المقصود.

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أنا آسفة .. مديحة حمدي تنفى وفاة سمير صبري

وأضافت مديحة حمدى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، هذا الخبر ليس صحيحاً ، والفنان سمير صبرى بخير، ونقلت الخبر بالخطأ عن صفحة ادعت كذباً وفاته.

 

ونشرت إحدى الصفحات خبر وفاة الفنان سمير صبرى ، ولاقى تفاعلاً بين رواد مواقع التواصل الإجتماعى .

 

أحدث اعمال سمير صبرى هو ظهوره كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "ديدو – أرجوك لا تفعصني سهوا" تأليف كريم فهمي، إنتاج أحمد السبكي، إخراج عمرو صلاح، وبطولة كريم فهمي، أحمد فتحي، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت وهدى المفتي بالإضافة إلى عدد من النجوم ومن فكرة وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي .

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