مدرب منتخب مصر للخماسي الحديث: إنجاز بطولة العالم لم يكن صدفة| خاص

كشف عمرو سيد المدير الفني لمنتخب مصر للخماسي الحديث أن الإنجاز التاريخي الذي تحقق في بطولة العالم للشباب والناشئين، بتحقيق 10 ميداليات؛ لم يكن وليد الصدفة؛ بل نتاج عمل ومجهود كبير من منظومة الخماسي الحديث.

وأَضاف السيد في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" أن المنتخب استعد للبطولة منذ أكثر من عامين لأنه كان من المفترض أن تقام أولمبياد الشباب، ولكن نظرًا لتأجيل لعب أولمبياد الكبار طوكيو 2020 تم إلغاء أولمبياد الشباب تحت 19 عاما.

وأوضح السيد، أن مصر أصبحت رائدة في تنظيم البطولات الدولية ووصلنا إلى درجة الاحترافية، وهذا يعكس ثقة العالم في مصر ونجاحها في تنظيم البطولات الكبرى في أصعب الظروف.

وأِشار السيد الي أن الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، يعمل دائمًا من أجل مصلحة اللاعبين ويعمل يد بيد من أجل توفير كافة سبل الدعم بمساعدة وزارة الشباب والرياضة، التي تعتبر الداعم الأول لنا ونسعى إلى استكمال الإنجازات دائمًا.

إنجاز تاريخي لمصر في بطولة العالم للخماسي الحديث



حققت مصر 10 ميداليات متنوعة تحت 17 و19 عاما بالبطولة، بواقع 3 ذهبيات وفضية و3 برونزيات لتحتل المركز الثاني خلف بيلاروسيا صاحبة المركز الأول برصيد 3 ذهبيات و3 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية في إنجاز كبير للخماسي الحديث المصري.



ومثل مصر في البطولة تحت 19 عاما كلاً من: معتز وائل عزت – مازن طارق – سيف البنداري – عمر سامح – محمد وليد -أميرة قنديل – ملك خالد – زينة عامر – زينة راشد – نجوي خالد – هانيا أبو بكر.

فيما ضم المنتخب الوطني تحت 17 عاما كلاً من: محمد شريف – ياسين الهادي – أسامة مدحت – مروان علام – أمر على – ياسين أحمد – ملك خالد – حبيبة هيثم – جانا أحمد – جنة وليد – جنا محمد الدروي – سارة عمر – ريتاج علاء الدين – هبة الله عمرو يسري.

وقاد المنتخب جهاز فني مكون من: عمرو سيد مديراً فني للشباب – هشام سليمان مدرب جري – إبراهيم سكر رماية – محمد علاء رماية – محمد صباحي للسلاح – عبد الرحمن عادل سلاح – خالد عصفور سباحة – خالد صلاح سباحة – طارق نويهي سباحة – دكتور يوسف حسن مدلك – باسل جميل طبيب المنتخب.

وشارك في البطولة 271 لاعبا ولاعبة، بواقع 146 لاعبا و125 لاعبة من 27 دولة وهي: أستراليا – بيلاروسيا – البرازيل – بلغاريا – فرنسا – جورجيا – ألمانيا – جواتيمالا- إيطاليا- كازاخستان- ليتوانيا – بولندا- البرتغال –جنوب أفريقيا – إسبانيا – السويد – سويسرا – تايلند – تركيا – أوكرانيا – أوزبكستان – الصين – التشيك – المجر – روسيا – المكسيك – بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.