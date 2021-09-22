مسعف يعثر على 122 ألف جنيه بحوزة مصاب ويسلمها بالغربية

شهدت وحدة خدمات الإسعاف بالطريق الدولي "المحلة_ كفرالشيخ" بنطاق محافظة الغربية واقعة تسليم كل من السيد شعبان السحاقي والسائق وليد عبدالعزيز الشرنوبي من مرفق إسعاف مبلغ ١٢٢ ألف جنيه عثرا عليها بحوزة مصاب إثر حادث بالطريق الدولي المحلة الكبرى كفر الشيخ.



كان بلاغ ورد إلى غرفة عمليات إسعاف الغربية بوجود مصابين على إثر حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الدولي "المحلة الكبرى_ كفر الشيخ".

كما باشرت سيارات الإسعاف دورها بالانتقال إلى موقع الحادث لإسعاف ونقل المصابين الأربعة والذين كانت تتراوح إصاباتهم بين المتوسطة والخطيرة وهم هاني مصطفى من مدينة المنصورة ومنصور الدمياطي من مدينة المحلة، ومحمود عطية، وأحمد وجيه من مدينة الحوامدية.



وقام رجال الإسعاف بعمل اللازم وعند إسعاف المصاب الأول عثر المسعف السيد شعبان السحاقى على مبلغ مالي وقدره 122000 جنيه مصري فقام المسعف والسائق الأمناء بالتحفظ على أمانات المصاب وبعد نقل المصابين إلى مستشفى المحلة الكبرى العام قام رجال الإسعاف بتسليم المبلغ إلى شقيق المصاب بمحضر رسمي في حضور الدكتور مجدى عوض مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بالغربية وسامى شاكر مشرف قطاع إسعاف المحلة الكبرى و أحمد صبري نائب رئيس نقابة إسعاف الغربية.

وكشف إبراهيم الجمل نقيب إسعاف الغربية أن العاملين بهيئة الإسعاف قد مثلا نماذج رائعة فى التفانى والأمانة والإخلاص مشيرا أن مجلس النقابة توجه للجميع الشكر وأن نقابة الإسعاف تقدم كل الدعم للعاملين وتكرم المتميزين منهم.

في ذات السياق وجه الدكتور مجدى عوض مدير فرع هيئة الإسعاف بتقديم الشكر للمسعف والسائق على مهاراتهما وأمانتهما.