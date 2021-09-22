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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن الموجة الـ 18.. محافظ المنوفية: إزالة 317 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

حملة إزالات
حملة إزالات

صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بأن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء تنفيذ الموجة 18 وحتى الآن 317 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمختلف أنحاء المحافظة.

 

 حيث تم تنفيذ إزالة لـ  164 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 9310 م2 و 153 حالة تعد على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 15 فدانا و23 قيراطا .
 

وأكد محافظ المنوفية على استمرار متابعته لانتظام سير العمل في الموجة الـ18 لمنع أية تعديات مخالفة والتعامل الفورى في المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .


من جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق الكامل مع الجهات المعنية والأجهزة الأمنية لإزالة أي تعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ضمن الموجة الثامنة عشر وتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات حفاظاً على الصالح العام وتأكيداً على هيبة وحقوق الدولة .

محافظة المنوفية المنوفية الموجة الـ 18 إزالة التعديات اخبار المحافظات

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