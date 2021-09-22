جامعة سوهاج تشارك بمبادرة سفراء التنمية المستدامة

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، عن ترشيح عدد من منسوبي الجامعة للاشتراك في "مبادرة سفراء التنمية المستدامة"، المقدمة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي تنظم بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية.

وقال "عبد الخالق" ان الهدف من المبادرة هو نشر ثقافة الاستدامة بين فئات المجتمع المصري كافة، والتعريف بمفهوم التنمية المستدامة الشاملة والعادلة، لتأهيل الشباب لتطبيق أسس التنمية الشاملة والمتكاملة في مختلف الأنشطة والمجالات الإنتاجية والخدمية.

وأوضح "عبد الخالق" أن المشاركين في المبادرة من منسوبي الجامعة سيتم الاستفادة منهم في أنشطة وحدة الاستدامة للتدريب ونشر ثقافة الاستدامة وأهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

ولفت إلى أنه تم ترشيح ٣٠ من العاملين والطلاب من مختلف كليات الجامعة، تم قبول عدد ٨ مرشحين حتى الآن، منهم من أتم جميع المستويات التدريبية وحصل على الإفادة مثل غادة مرتضى مدير الموارد البشرية بكلية العلوم.

وأضاف الدكتور حمدي مدير وحده الاستدامة بالجامعة انه تم ترشيح ٤ مرشحين جدد لحضور البرنامج التدريبي الخاص بتدريب المتدربين، من فئة الطلاب والخريجين وهم عبدالرحمن حمادة محمد بالإدارة المركزية قسم الدفع الإلكتروني.

الطالب أحمد خالد علي عليو بالفرقة الثالثة بكلية التجارة شعبة "إنجليزي"، الطالب مصطفى منصور محمد بالفرقة الثالثة بكلية التمريض والطالبة هاجر حسن ثابت بالفرقة الثالثة بكلية التربية.

ويعقد البرنامج التدريبي بأحد الفنادق الخاصة بالقوات المسلحة بالقاهرة، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق ٢٣ سبتمبر الجاري.