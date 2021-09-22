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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

57 جهاز غسيل كلوى.. خدمات مستشفى الكرنك الدولي بمنظومة التأمين الصحي

الدكتور محمود عبد
الدكتور محمود عبد العزيز ، المدير الطبى بمستشفى الكرنك

قال الدكتور  محمود عبد العزيز ، المدير الطبي بمستشفى الكرنك الدولي ، إن المستشفى تضم كافة الأقسام الجراحية بالإضافة إلى 6 غرف عمليات جديدة و 13 سرير رعاية مركزة صحية .


وأوضح " عبد العزيز " ، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن المستشفى تضم 57 جهاز غسيل كلوى يخدم كافة أبناء المحافظة وتقديم خدمات الطوارئ في كافة أقسام المستشفى  .


ولفت للتعاقد مع أقسام جراحة المخ والأعصاب ، الجراحات والجروح والتى تخدم أبناء المحافظة دون حاجة المريض للسفر لأى محافظة .


يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح أمس الثلاثاء، عددا من المشروعات القومية لتنمية شمال سيناء، وشدد الرئيس على أهمية منظومة التأمين الصحي الشامل بالنسبة للمواطن وتجربتها الناجحة في بورسعيد وسرعة تطبيقها في جميع المحافظات في أسرع وقت ممكن.

وقال إن تلك المنظومة كان من المقرر الانتهاء منها في 15 عاماً لكننا عملنا على إنجازها في وقت أقل، يصل إلى 10 سنوات، لافتاً إلى أن مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تطوير كافة مجالات الحياة لقرابة 60% من سكان مصر تتضمن إجراءات كثيرة لكافة الوزارات.

 

 

 

 

 

 

 

التأمين الصحي الرئيس عبد الفتاح السيسي بورسعيد سيناء عمليات جديدة مبادرة حياة كريمة

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