بعد محاولة اغتيال مستشاره.. أول تعليق من الرئيس الأوكراني

محاولة اغتيال مستشار الرئيس الأوكراني

تعهد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، برد قوي بعد محاولة اغتيال مستشاره، سيرجي شيفير.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة "رويترز" بوقوع محاولة فاشلة لاغتيال سيرجي شيفير مستشار الرئيس الأوكراني وإصابة سائقه بجروح.

وجاء في التفاصيل، أن الشرطة الأوكرانية أعلنت عن وقوع إطلاق نار على سيارة تقل المساعد الأول للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، صباح اليوم الأربعاء.

وأضافت الشرطة في بيان صادر اليوم، أن أكثر من 10 رصاصات أصابت السيارة التي كانت تسير بالقرب من قرية ليسنيكي خارج العاصمة كييف.

وأكدت الداخلية الأوكرانية على صفحتها بموقع "فيسبوك" أن البحث جار عن الأشخاص الذين أطلقوا اليوم الأربعاء أكثر من 10 طلقات نارية على سيارة شيفير، ما أسفر عن إصابة سائقها في ساقه.

وأعلن مشرع أوكراني كبير أن المستشار بخير ولم يصب بأذى، فيما أصيب سائقه بـ 3 رصاصات، ونقل إلى العناية المركزة للخضوع لعملية جراحية.

وقال رئيس فصيل خادم الشعب الأوكراني ديفيد أراهاميا أراخامية، الموالي للرئاسة، إنه تم إبلاغ الرئيس الأوكراني بمحاولة الاغتيال.

وقال رئيس الفصيل دافيد أراخامية للصحفيين 'لا يزال منتصف الليل [في الولايات المتحدة] حيث يتواجد الرئيس زيلينسكي، لذلك أرسلنا له جميعا رسائل بشأن محاولة الاغتيال وسيعلم عنها بمجرد أن يستيقظ".

وبدورها، نفت الرئاسة الروسية "الكرملين"، الاتهامات التي أثيرت بشأن تورط موسكو في محاولة اغتيال سيرجي شيفير، مستشار الرئيس الأوكراني.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا لا علاقة لها بمحاولة اغتيال مساعد الرئيس الأوكراني.